東灣房屋管線遭挖斷炸毀 PG&E挨告

海沃一戶家庭因工人挖斷管道，燃氣洩漏，導致房屋爆炸而起訴PG&E。示意圖。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，13日提交的一份訴訟指控太平洋瓦電公司（PG&E）應對去年12月發生在海沃（Hayward）一處施工現場的燃氣洩漏事故負責，該事故造成六人受傷，並導致一戶家庭的租房發生爆炸。

杜埃納斯（Duenas）一家的律師在阿拉米達高等法院提起訴訟，指稱包括PG&E在內的任何一方，都未曾在施工隊擊中其住宅附近的地下燃氣管道時，向他們發出通知。在洩漏事件被報告兩小時後，該家庭的三名成員仍在屋內時，房屋發生爆炸。所幸無人喪生。

「我們的希望是讓他們能過上儘可能正常的生活，」 該家庭的代理律師麥卡錫（Niall McCarthy）向「紀事報」說，「這將是一段伴隨他們一生的陰影。」

PG&E的一位發言人表示，公司正在「審查該訴訟並將作出適當回應」，並補充說國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）對該事件的調查仍在進行中，「作為調查方之一，根據NTSB的規定，我們目前無法進一步置評。」

該訴訟還將下令進行道路施工的阿拉米達縣列為被告，並指控施工方Redgwick Construction Co.和Mayo Asphalt Milling公司在道路工程中存在過失。房產所有者普勞曼（Angela Plowman）被指控未對房屋燃氣管道進行檢查，從而導致了爆炸的發生。

鄰居的監控錄像顯示，上午9點35分左右，該住宅發生爆炸，碎片如雨般灑落街道並引發大火。據訴狀稱，爆炸的衝擊力將一名家庭成員龐塞（Jesus Duenas Ponce）拋入房屋地下室。他趴在地上爬了出來，身受重傷，包括嚴重燒傷和多處骨折。

龐塞的妹妹瑪麗亞（Maria Del Socorro Duenas Ponce）及其成年女兒弗洛雷斯（Soledad Flores）在爆炸發生時均在熟睡。訴狀稱，兩人均遭受骨折並隨後接受了手術。訴狀還指出，瑪麗亞的「左臂活動範圍受限，喉嚨和下巴功能已無法正常運作」。

訴狀稱，該家庭的其他兩名成員事發時不在家中，但除了失去家園和財物外，還持續遭受著精神創傷。爆炸中還有三名PG&E員工受傷。

麥卡錫聲稱，PG&E在爆炸發生前兩小時就已知曉漏氣情況，卻未通知該家庭，這違反了其自身規程，該規程要求工作人員若發現燃氣洩漏，應「提醒附近所有人並立即撤離現場」。