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吉爾洛ICE拘留中心動工 聖塔克拉拉喊告

編譯組／綜合報導
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位於吉爾洛郊外的一處計劃中的ICE拘留中心工地已開始施工，聖塔克拉拉縣威脅提起訴...
位於吉爾洛郊外的一處計劃中的ICE拘留中心工地已開始施工，聖塔克拉拉縣威脅提起訴訟。示意圖。（路透）

信使報（Mercury News）報導，位於吉爾洛（Gilroy）郊外的一處計劃中的ICE拘留中心工地已開始施工，這引發了聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）與聯邦政府之間的一場法律和政治鬥爭。爭議焦點在於：該設施可能成為聯邦政府擴大的驅逐出境體系中北加州的新一環。

「這是聯邦政府在為恐怖主義搭建基礎設施，」聖塔克拉拉縣法律顧問洛普雷斯蒂（Tony LoPresti）周四在新聞發布會上表示。他誓言將針對該項目提起「最有力、最強硬的訴訟」。

聯邦移民及海關執法局（ICE）及其上級機構聯邦國土安全部，針對該設施、其在灣區可能實施的拘留及遣返計劃，以及當地官員的批評，均未立即作出回應。周五（15日），國土安全部通過電子郵件發表聲明稱「目前沒有新的拘留中心要宣布」。該機構表示，其正在「全國範圍內開展執法行動以保障聯邦民眾安全」，並稱「ICE將在全美各州進行逮捕行動並積極擴充拘留空間，這本不該成為新聞」。

聯邦政府租賃文件顯示，位於Holsclaw路7240號的項目是一處ICE設施。文件稱，該設施需要一個足夠容納「大型客運巴士」的「出入口」。

吉爾洛市長波佐（Greg Bozzo）表示，該地塊的施工約在一周半前開始。洛普雷斯蒂稱，此前從未有人就該拘留中心項目向縣政府或其他地方政府發出過通知，他表示，聯邦政府「可能正試圖在未獲得任何許可的情況下推進項目」，並「肯定會辯稱其無需當地政府批准即可採取行動」。

洛普雷斯蒂稱，總檢長邦塔（Rob Bonta）的辦公室已與縣官員取得聯繫，並就該案與他們「積極協調」，「探索所有可行方案」。

自川普（Donald Trump）去年重掌白宮以來，ICE在灣區的執法行動及其大規模驅逐出境的威脅已在灣區引發數十起抗議活動，從覆蓋整個灣區的示威遊行到學生罷課不一而足。

ICE 聯邦政府 國土安全部

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