劉美賢摘金後 代言、紅毯接踵來 怕被認出不敢單獨外出

劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

本屆冬奧 女子花滑金牌劉美賢 （Alysa Liu），過去近三個月拿到利潤豐厚的代言合約、許多紅地毯鋒頭以及「最可怕的東西」。

舊金山 紀事報報導，在劉美賢於米蘭冬奧會上奪得金牌87天後，這位新晉明星將重返舊金山灣區，並於16日在SAP中心參加「冰上之星」（Stars on Ice）表演。過去的三個月對她來說可謂是忙碌而充實，她經歷了聚光燈下的矚目、奔波於各地的旅行、精采的演出以及應對突如其來的場面。

「這簡直太瘋狂了，」劉美賢在14日的猶他州巡演站接受電話採訪時說， 「我幾乎沒怎麼回家。我覺得最可怕的是現在有這麼多人認識我。我必須把頭髮遮起來，生活已經不再正常了…我現在不敢獨自出門。我必須更加注意自身安全。」

她的父親劉俊（Arthur Liu）說：「她的生活發生了翻天覆地的變化。我已經見不到她了！」劉俊是在屋崙執業的律師。隨著劉美賢在全球曝光和迅速走紅，各種機會和贊助紛至沓來，電視節目和雜誌封面也頻頻亮相。她與路易威登（Louis Vuitton）、幸運符早餐穀片（Lucky Charms）、吉列剃刀（Gillette）和堡壘之夜（Fortnite）等品牌簽署了合作協議。

她曾與哈利波特飾演者雷德克里夫（Daniel Radcliffe）近距離接觸，並出演過勞菲（Laufey）的音樂錄影帶，也曾為泰勒絲（Taylor Swift）頒獎。除了在美國28個城市舉辦的「冰上之星」巡迴演出外，她還去過日本，並出席了紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），在晚宴上，她身著路易威登的褶皺禮服驚艷全場，宛如一朵嬌豔欲滴的紅玫瑰。

那天晚上，劉俊在網路上看到了女兒與Meta創始人查克柏格等人談笑風生。「她穿著那件禮服出來的時候，我脫口而出：『我的天哪，太美了！』」他說。

劉美賢漸漸認同了利平斯基（Tara Lipinski）對奧運金牌後現實的評價。所有這些令人難以置信的時刻都代表著機會。奧運金牌在美國人的心中仍有著獨特的地位，而女子花滑金牌更是彌足珍貴，它連結著過去的偶像。這枚金牌引領著時尚潮流，也點燃了小女孩們的夢想；它代表著這項運動的輝煌成就，也代表著冠軍的財富。

「一枚金牌可以瞬間改變一個人的職業生涯，」運動商業專家李什（Patrick Rishe）說，「過去，你就像坐上了火箭，一夜成名，隨之而來的是各種合作。但由於當時沒有社群媒體，你只有很短的時間可以利用這枚金牌帶來的收益。」

「如今，這一點比以往任何時候都更加明顯，因為社交和數位媒體的存在，讓運動員可以成為自己的故事講述者，擁有Instagram、TikTok帳號、Twitch頻道，並與年輕觀眾互動。更多的關注意味著企業合作夥伴能獲得更多的收入。」