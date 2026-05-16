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1天逮62人 舊金山大掃毒 田德隆、米慎成重點執法區

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山大掃毒，一天逮捕62人，田德隆、米慎為重點執法區。(記者李怡╱攝影)
舊金山大掃毒，一天逮捕62人，田德隆、米慎為重點執法區。(記者李怡╱攝影)

舊金山13日展開大規模掃毒與逃犯緝捕行動，警方在田德隆區、米慎區及南區同步執法，一天內共逮捕62人，並查獲約0.74磅毒品。這次行動主要鎖定持有未執行逮捕令的嫌犯，也是市府近期持續打擊街頭毒品交易與治安亂象的一環。

根據公布資料，62名被捕者中，有52人涉及未執行逮捕令，其中9人由逃犯追緝執法小組直接逮捕。執法人員在行動中共查獲338.5克毒品，約合0.74磅。

此次聯合行動由毒品市場協調中心統籌，參與單位涵蓋緝毒組、毒品辨識專家小組，以及田德隆區、米慎區與南區的巡邏及便衣警員，另有社區暴力防制小組、健康街道行動中心與交通警察共同參與。大批警力同步出動，也顯示市府對街頭毒品問題持續升高的重視。

近年來，田德隆區與米慎區的露天毒品交易問題長期受到居民與商家詬病。不少民眾反映，街頭吸毒、販毒與相關暴力事件不僅影響日常生活，也讓社區安全感明顯下降。尤其在觀光客與通勤人潮密集區域，毒品問題已成為城市形象與公共安全的重要挑戰。

舊金山警局表示，未來仍將持續透過跨部門合作，加強打擊非法毒品交易，並將涉及暴力與販毒的嫌犯移出街頭，以改善社區環境與治安狀況。

目前相關案件仍在持續調查中，尚未結案。知情民眾可撥打415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並在訊息開頭輸入「SFPD」，向警方提供線索。

對於這波大規模掃毒行動，不少居民表示支持，認為近兩年市中心與田德隆區街頭毒品問題過於嚴重，已直接影響民眾生活品質。一名在田德隆區經營便利商店多年的華裔業者表示，過去經常看到有人在店門口吸毒、鬧事，顧客也因此不敢久留，希望這一執法不是只做一天，而是真的能長期維持。

也有住在米慎區的居民表示，近期部分路段的治安狀況比過去改善，但大家更期待的是後續能否真正減少毒品流入社區。

舊金山 中共

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