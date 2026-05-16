自駕計程車愈來愈普遍 民調：42%舊金山居民認為是好事

民調顯示，舊金山人已逐漸接受Waymo的存在。(美聯社)

當自駕計程車首次出現在舊金山 街頭時，人們不確定應該將它們視為令人著迷的新奇事物、極具前瞻性的發明，還是貴族化交通工具。

舊金山紀事報表示，Waymo 自駕計程車一度是舊金山道路上最具爭議性的事物。它們吸引了許多粉絲，也引發了眾怒；它們成為遊客自拍的絕佳背景，也因阻礙緊急車輛通行或碾壓小動物而惡名昭彰。

為了了解舊金山居民對Waymo計程車的真正想法，紀事報進行了一項民調，顯示在自駕車 輛愈來愈普及的時代，舊金山人已開始接受並重視這些機器。

這項民調共訪問了1077名登記選民，42%的受訪者認為自駕車「是件好事」，18%認為是「壞事」，39%「喜惡參半」，2%不確定該如何回應。

若以人們政治意識型態來分類，自認是進步派的人對自駕車持懷疑態度，25%支持、30%反對、43%矛盾。自認是自由派、溫和派和保守派的人則傾向於接受自駕車，例如溫和派中有54%支持、10%反對、35%矛盾。

這樣的民調結果並未讓前舊金山交通局長圖姆林（effrey Tumlin）感到意外。他表示，自己是「喜惡參半」的人。他說，人們通常會對既有優點（便利和嚴格遵守限速規定）又有缺點（道路擁擠和自行車道停車問題）的科技持謹慎態度。

圖姆林表示，進步派人士想當然爾會比溫和派或保守派人士對可能取代人力的科技抱持較強烈的懷疑，這種反對與15年前人們抵制網約車Uber和Lyft如出一轍。

位於南灣桑尼維爾的自駕車顧問田普頓（Brad Templeton）表示，他了解人們對就業受到影響產生的恐慌，同時認為進步人士對自駕車的反感可能源自於對企業的普遍不信任（Waymo隸屬於Alphabet，Zoox隸屬於亞馬遜），或是源自對人工智慧的反感。

田普頓笑道：「人們過去非常害怕電梯。別忘了，以前的電梯最初也是由人類操作的。」

政治並非影響人們認知的唯一因素。調查發現，年輕人和中年人比65歲以上的人較容易接受Waymo，男性比女性容易接受，受過大學教育的人又比未受過大學教育的人容易接受。

田普頓表示，新科技一定會引發爭議，因為人們害怕改變。但他樂觀認為，隨著人們對自駕車的了解日益增加，焦慮就會逐漸消失，就像當初人們對電梯的焦慮一樣。