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車被沖進溪流 Waymo召回3800輛更新軟體

編譯林思牧／綜合報導
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Waymo的車款中，有一款是捷豹Jaguar I-PACE休旅車 (waymo....
Waymo的車款中，有一款是捷豹Jaguar I-PACE休旅車 (waymo.com)

Waymo的一架自駕計程車在德州聖安東尼奧開入淹水的路面，接著車被沖進溪流。因為這個事件，Waymo主動召回將近3800輛車輪流更新軟體。

舊金山紀事報報導，4月30日，Waymo向國家公路交通安全管理局（NHTSA）提交了自願召回申請，此次召回涉及3791輛採用公司第五代和第六代自動駕駛系統（automated driving systems）的自駕車。這些車輛的程序設定為在偵測到「可能無法通行」的積水路面時「減速但不停止」（slow, but not stop）。這可能導致自動駕駛汽車被困或失控，需要救援才能脫離險境。

幸運的是，這宗4月20日發生在德州中部聖安東尼奧市的Waymo汽車事故中，那輛捷豹Jaguar I-PACE休旅車內沒有乘客，車輛在被沖入薩拉多溪（Salado Creek）的途中也無人受到傷害。儘管如此，這起事故仍然凸顯了該公司在雨雪天氣多、道路難以通行的地區擴張時所面臨的巨大風險。

工程師已經找到了一個軟體修復方案，Waymo將逐步在其所有涉及車輛上部署。雖然該公司暫時停止了在聖安東尼奧的服務，但其工作人員保證灣區的服務不會受到影響。為了避免將所有自駕車一併從道路上移除，技術團隊將等待各輛車返回車庫，以便工作人員能夠對每輛車的數位化系統進行全面檢修。

「Waymo每周在美國一些最具挑戰性的駕駛環境中提供超過50萬次出行服務，安全始終是我們的首要任務，」一位發言人在聲明中寫道。「我們正在努力實施額外的軟體安全措施，並已採取緩解措施，包括在暴雨期間優化極端天氣運營，限制進入可能出現突發洪水的區域。」

Waymo 德州 自駕車

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