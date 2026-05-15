大盆地紅木公園 最受歡迎健行地

最新民調顯示，大盆地紅木州立公園是加州所有州立公園中徒步旅行的首選目的地。（Big Basin Redwoods State Park網頁）

信使報（Mercury News）報導，在經歷災難性的CZU閃電複式野火（CZU Lightning Complex fires）近六年後，大盆地紅木州立公園 （Basin Redwoods State Park）的遊客們依然認為，這座歷史悠久的當地瑰寶在探索自然世界方面提供無與倫比的體驗。

加州 州立公園基金會最新民調結果顯示，大盆地紅木州立公園被評為最受青睞的徒步州立公園。儘管2020年的山火 造成大面積破壞，但加州州立公園的工作人員和一支由當地志願者組成的隊伍，仍成功重新開放大盆地公園超過20哩的步道，其中包括防火道。

目前大盆地州立公園的特色步道包括：全長0.6哩的紅木環形步道（Redwood Loop Trail，沿途可見公園內部分最高的原始森林古樹）；半哩長的Opal Creek環形步道；1.75哩的Dool Trail Loop環線；4.15哩的Ocean View Summit環線；以及12.25哩的Gazos Creek Road環線。據州立公園管理局規定，山地自行車僅限在防火╱服務道路上騎行，其中Gazos Creek 路和Chalks路被推薦為特別令人滿意的路線。

大盆地州立公園於1902年在聖塔克魯茲山脈深處建立。據州立公園管理局介紹，園內生長著許多原始紅杉，其中部分樹木直徑達50呎，高逾150呎，樹齡約1000至1800年。

2020年的山火席捲了公園97%的區域，摧毀了所有歷史建築，並將大部分鬱鬱蔥蔥的紅杉樹冠和茂密灌木叢化為灰燼。在這場災難之後，州立公園管理局在聖塔克魯茲州立公園之友（Friends of Santa Cruz State Parks)組織的協助下，啟動了「重塑大盆地」計畫，旨在既加速公園的恢復進程，又將其發展方向調整為正視氣候變化的現實，以及一個日益容易承受極端天氣事件侵襲的世界。