超級盃、三月瘋帶火經濟 聖荷西盼世足賽事複製成功經驗

2月8日在聖塔克拉拉李維球場舉行的超級盃，聖荷西市中心吸引了近46萬獨立訪客，較去年同期增長25%。（美聯社）

聖荷西 焦點（San Jose Spotlight）報導，針對今年早些時候在南灣舉行的兩項重大體育賽事，第60屆超級盃 （Super Bowl 60）和NCAA三月瘋（March Madness）比賽，對經濟影響的新數據得以發布，聖荷西的領導層正為此慶功。

官員表示，在酒店、餐飲、零售和航空旅行等多個商業領域，數據均顯示出顯著的經濟收益。如今，隨著該地區準備在６月承辦一系列國際足聯世界盃 （FIFA）賽事，官員們希望再次複製這一成功。

儘管尚屬初步數據，但關於SAP中心舉辦的三月瘋賽事的最新數據顯示，這些活動帶動了酒店預訂量的激增，為當地酒店帶來了意外之財。

市長馬漢（Matt Mahan）在12日的市議會會議上表示：「我們迄今為止共同取得的成就令我印象深刻，我對即將到來的世界盃感到非常興奮，」

聖荷西為籌備所有這些盛事已進行了超過一年的準備工作。籌備工作包括通過增設公共藝術裝置和優化路標來美化市中心。此外，去年該市還聘請了前奧運會短道速滑運動員奧黑爾（Tommy O’Hare）擔任體育及特別活動總監，協助統籌2026年賽事的規劃工作。

馬漢及其他聖荷西市領導將這些舉措視為對城市經濟未來的投資。「雖然超級盃和世界盃不會年年舉辦，但還有許多體育、娛樂及其他大型活動，我們完全可以成為出色的主辦城市，」馬漢表示。

該市初步估算的經濟影響數據涵蓋了酒店入住率、餐飲及零售銷售額、經由聖荷西米內塔國際機場的航班量，以及各類市政府支持活動的參與率。

據官方透露，3月26日至28日舉行的三月瘋賽事吸引了超過4萬6０００名觀眾。根據市政府數據，全市酒店入住率飆升至79.6%，較上年同期增長12%。與此同時，酒店客房日均價格升至200.31美元，較去年同期上漲約21%。

至於2月8日在聖塔克拉拉李維球場（Levi’s Stadium）舉行的超級盃，官員們表示，聖荷西市中心吸引了近46萬獨立訪客，較去年同期增長25%。此外，擁有多家市中心餐廳的Nuvo Hospitality Group報告稱，其銷售額較普通周末增長了300%。