北加州復興崗校友會28周年餐敘 「親愛精誠」續傳承

北加州復興崗校友會以「親愛精誠」主題，舉辦第28屆年度校友餐敘。（北加州復興崗校友會提供）

北加州 復興崗校友會9日在灣區 餐廳舉辦第28屆年度校友餐敘，吸引來自灣區各地校友與眷屬踴躍參與，現場氣氛熱絡溫馨。包括駐舊金山 經文處聯絡官程凱、大專校聯會會長馬蒨君、國慶委員會主委吳文一、以及黃埔校友會會長施銘雄等僑界人士皆到場祝賀，共同見證校友情誼延續28年的凝聚力。

今年年會以「親愛校友遞溫情，精誠不移續傳承！」為主題，呼應復興崗校訓「親愛精誠」的核心精神。北加州復興崗校友會會長袁羽輝曾於2022年在灣區成立「木蘭巾幗隊」，她在致詞時表示，雖然離開母校已近50年，但「一日復興崗人，終身復興崗魂」的情感始終深植心中，「親愛精誠」不只是學生時代的校訓，也成為許多校友人生中待人處世的重要信念。

北加州復興崗校友會會長袁羽輝（後排左）、灣區知名書畫家古銑賢（前排右）、舊金山經文處中校聯絡官程凱（前排左），共同參與餐會。（北加州復興崗校友會提供）

許多校友旅居海外多年，仍透過校友會彼此扶持、在人生不同階段交流互助，也因此讓校友間的情誼能歷久不變。即使大家來自不同年代、背景各異，但只要談起復興崗生活，往往很快就能拉近距離。袁羽輝也特別鼓勵年輕校友持續關懷僑界並積極參與社區事務，讓復興崗精神在海外持續傳承，透過跨世代交流凝聚更多力量。

許啟雲（右二）曾任蔣中正總統閱兵時吉普車隊掌旗手，孫樹佛（左二）為中華民國第一位跳傘女兵。（北加州復興崗校友會提供）

活動當天除安排聯誼餐敘與表演節目外，餐後也舉行抽獎活動與餘興節目，現場除了準備現金紅包，還設置多項驚喜大獎，為年會增添不少歡樂。

北加州復興崗校友會成立28年來，長期以聯繫校友情誼、關懷僑界及服務社會為宗旨，除了情感交流與精神傳承外，也讓旅居海外的復興崗人凝聚團結力量和影響力，邁向下一個里程碑。