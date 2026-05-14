舊金山防災訓練「別等出事才準備」

舊金山辦防災訓練提醒民眾，「別等出事才準備。」（記者李怡╱攝影）

舊金山 近年接連出現暴雨、山洪警報、海嘯警報，甚至還曾發布過罕見的龍捲風警報，也讓不少灣區居民開始意識到，「災難離自己其實沒有那麼遠。」

舊金山市本周舉辦首場大型社區防災活動「Ready4All」，邀集社區組織、宗教團體與居民一起學習止血、心肺復甦術、急救設備使用，以及心理急救等基本防災技能，希望把平常就要準備好的觀念帶進社區與家庭，而不只是等到災害發生才手忙腳亂。

現場不少人都是第一次真正接觸防災訓練。有民眾表示，過去總覺得地震 、防災離自己很遠，但這幾年看到極端氣候愈來愈頻繁，加上疫情 期間物資短缺、停電等經驗後，才發現很多家庭其實沒有任何準備，「真的發生災難時，可能連手電筒放哪裡都不知道。」

主辦單位向民眾示範「Go Bag防災避難包」包括，飲用水、簡易藥品、行動電源、手電筒、哨子與重要文件影本等。許多參與者邊聽邊拿手機拍照記錄，打算回家後開始整理避難包。

不少社區工作者也提到，疫情是很大的轉折點。當時很多長者、低收入家庭或新移民，在資訊與物資取得上都相對弱勢，也讓大家意識到，真正遇到危機時，最先能互相幫忙的往往不是遠方，而是身邊鄰居與社區。

根據柏克萊加大地震研究實驗室資料，灣區在2036年前發生芮氏規模6.7以上大地震的機率高達63%。但調查顯示，真正認為自己已做好準備的灣區居民其實不到四成。

防災專家提醒，準備防災不一定代表恐慌，而是讓自己在真正突發狀況發生時，能少一點慌亂。