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交流美中紅酒文化 寧夏葡萄酒訪團訪納巴

記者王子涵／舊金山報導
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華人酒莊經營者12日在加州納巴（Napa）發起「中國寧夏賀蘭山東麓葡萄酒文化推介...
華人酒莊經營者12日在加州納巴（Napa）發起「中國寧夏賀蘭山東麓葡萄酒文化推介會」，超過百位人士參與，推動美中葡萄酒經貿交流。（記者王子涵/攝影）

華人酒莊經營者12日在加州納巴（Napa）發起「中國寧夏賀蘭山東麓葡萄酒文化推介會」，超過百名美中政商與產業人士到場，品嘗被稱為中國「紫色名片」的紅酒，雙方以酒為媒，推動美中葡萄酒經貿交流。

活動由全球香港商會主席、納巴Empress M酒莊與餐廳東主王易虹（Margaret Wong）發起，中方代表包括寧夏回族自治區人民政府副主席王立、中國駐舊金山總領事張建敏，以及寧夏與銀川市官員等；美方代表包括加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）代表、聯邦眾議員湯普森（Mike Thompson）代表、蘇諾瑪市議員丁俊輝、密爾布瑞市議員馮嘉輝等。

王易虹表示，本次寧夏共14人代表團到訪納巴，「正值美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面的前夕，更象徵著兩國持續推動交流合作的努力。」

納巴谷是全球葡萄酒產業的重要象徵，「雖然納巴與寧夏相隔太平洋，但我希望雙方能以葡萄酒為媒介，建立長久友誼。」寧夏副主席王立說，「此次推介不僅是一次產業成果展示，更是一場跨越山海的文化交流。」

王立介紹，寧夏位於中國西北地區，賀蘭山東麓被視為中國最具代表性的葡萄酒產區之一。中國擁有悠久的葡萄酒文化，而寧夏近年持續朝高端化、精品化與國際化方向發展，目前已成為中國最大的釀酒葡萄集中產區之一，「中國每兩瓶葡萄酒，就有一瓶來自寧夏」。

中國駐舊金山總領事張建敏說：「中國人常說，有朋自遠方來，要拿出最好的酒招待；朋友相聚，千杯也嫌少。」他提到，1972年前美國總統尼克森訪華時，在北京舉行的回宴中特別選用了加州葡萄酒，以表達對中方接待的感謝。

張建敏表示，此次寧夏代表團帶來多款寧夏葡萄酒到納巴交流，「每一杯酒都承載著寧夏與納巴、中國人民與美國人民之間，對友誼與合作的真誠期待」。」

加州副州長康伊蓮的代表宣讀副州長聲明，表示加州與中國長期維持密切經貿往來，葡萄酒產業更是加州的重要代表產業之一。她肯定透過葡萄酒文化交流深化雙方民間關係，也歡迎更多國際產區與加州建立合作。

現場共有四家寧夏葡萄酒廠展示來自賀蘭山東麓的代表性紅酒，供納巴當地酒業人士品嘗。部分與會人士表示，對中國紅酒品質與風味感到驚艷，尤其在單寧結構、果香層次與釀造工藝方面，已展現國際競爭力。

四家寧夏當地葡萄酒廠展示來自賀蘭山東麓的代表性紅酒，供納巴當地紅酒業者品嘗。（記...
四家寧夏當地葡萄酒廠展示來自賀蘭山東麓的代表性紅酒，供納巴當地紅酒業者品嘗。（記者王子涵/攝影）

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