我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

曾效力聖荷西州大 灰熊球員克拉克29歲逝世

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
克拉克2015年至2017年間效力聖荷西州大男籃隊，是灣區球迷熟悉的明星球員。（...
克拉克2015年至2017年間效力聖荷西州大男籃隊，是灣區球迷熟悉的明星球員。（美聯社）

曾效力於聖荷西州立大學（San Jose State University）、並在NBA曼菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）征戰七個球季的前鋒布蘭登•克拉克（Brandon Clarke）驚傳逝世，得年29歲。其經紀公司Priority Sports與灰熊隊12日證實消息，但未公布死因。

Priority Sports聲明：「我們對Brandon Clarke的離世感到無比悲痛。他深受所有人喜愛，也感動了每一位生命中與他相遇的人。他是一個溫柔善良的人，總是第一時間陪伴家人與朋友。我們為他的母親Whitney、家人、朋友與隊友感到心碎。從高中、聖荷西州大、岡薩加大學（Gonzaga University）到灰熊隊，Brandon影響了身邊每一個人。」

克拉克2015年至2017年間效力聖荷西州大男籃隊，是灣區球迷熟悉的明星球員。他在大二賽季表現突出，平均每場攻下17.3分、8.7個籃板、2.6次阻攻與1.2次抄截，成為隊中主力。之後他轉學至岡薩加大學，並於2019年NBA選秀首輪第21順位被奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）選中，隨後交易至灰熊隊。

克拉克此後七個球季皆效力灰熊隊，共出賽309場，場均10.2分，是球隊長期輪替的重要成員之一。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）發表聲明：「得知Brandon Clarke離世，我們深感悲痛。作為灰熊隊效力時間最長的球員之一，他是深受喜愛的隊友與領袖，總是以極大熱情與韌性投入比賽。我們向他的家人、朋友與灰熊球團致上最深切慰問。」

不過，多家媒體指出，克拉克上月曾在阿肯色州遭警方逮捕。根據Cross縣警長辦公室紀錄，他於4月1日面臨多項指控，包括違規超車、持有及販運管制藥物、逃逸以及超速駕駛等。相關案件目前尚未有進一步公開資訊。

NBA 灣區 聖荷西

上一則

一路被攔14次 舊金山簽名徵集者瘋狂出沒 街頭亂成戰場

下一則

金山無家者15年新低 街頭乾淨有感

延伸閱讀

NBA／疑似用藥過量 灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲

NBA／疑似用藥過量 灰熊新秀克拉克驟逝得年29歲
NBA／首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝 享年47歲

NBA／首位公開出櫃現役球員柯林斯癌逝 享年47歲
NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列

NBA／「狄龍」點名5大愛抱怨球員 湖人雙星、前灰熊隊友均入列
NBA／巫師抽中選秀狀元籤 迪班薩或皮特森呼聲高

NBA／巫師抽中選秀狀元籤 迪班薩或皮特森呼聲高
NBA／與勇士續約2年 總教頭柯爾仍是聯盟最高薪

NBA／與勇士續約2年 總教頭柯爾仍是聯盟最高薪

熱門新聞

劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
巴洛阿圖市郵遞區號94301的典型住房，3月份房屋每平方呎價值超過2000美元，在灣區所有至少有5000名居民的郵遞區號中最高。圖為巴洛阿圖市街景。(巴洛阿圖市府臉書)

100萬元能在灣區買到的最大和最小房子 在哪裡？

2026-05-05 14:38
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

2026-05-08 13:28
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父