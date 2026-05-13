曾效力聖荷西州大 灰熊球員克拉克29歲逝世

克拉克2015年至2017年間效力聖荷西州大男籃隊，是灣區球迷熟悉的明星球員。（美聯社）

曾效力於聖荷西 州立大學（San Jose State University）、並在NBA 曼菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）征戰七個球季的前鋒布蘭登•克拉克（Brandon Clarke）驚傳逝世，得年29歲。其經紀公司Priority Sports與灰熊隊12日證實消息，但未公布死因。

Priority Sports聲明：「我們對Brandon Clarke的離世感到無比悲痛。他深受所有人喜愛，也感動了每一位生命中與他相遇的人。他是一個溫柔善良的人，總是第一時間陪伴家人與朋友。我們為他的母親Whitney、家人、朋友與隊友感到心碎。從高中、聖荷西州大、岡薩加大學（Gonzaga University）到灰熊隊，Brandon影響了身邊每一個人。」

克拉克2015年至2017年間效力聖荷西州大男籃隊，是灣區 球迷熟悉的明星球員。他在大二賽季表現突出，平均每場攻下17.3分、8.7個籃板、2.6次阻攻與1.2次抄截，成為隊中主力。之後他轉學至岡薩加大學，並於2019年NBA選秀首輪第21順位被奧克拉荷馬雷霆隊（Oklahoma City Thunder）選中，隨後交易至灰熊隊。

克拉克此後七個球季皆效力灰熊隊，共出賽309場，場均10.2分，是球隊長期輪替的重要成員之一。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）發表聲明：「得知Brandon Clarke離世，我們深感悲痛。作為灰熊隊效力時間最長的球員之一，他是深受喜愛的隊友與領袖，總是以極大熱情與韌性投入比賽。我們向他的家人、朋友與灰熊球團致上最深切慰問。」

不過，多家媒體指出，克拉克上月曾在阿肯色州遭警方逮捕。根據Cross縣警長辦公室紀錄，他於4月1日面臨多項指控，包括違規超車、持有及販運管制藥物、逃逸以及超速駕駛等。相關案件目前尚未有進一步公開資訊。