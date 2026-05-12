華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

作為一名在90年代網路時代長大的孩子，華裔 工程師楊威爾（Will Young，音譯）聽說過一些關於漢堡連鎖店In-N-Out的傳聞，但他不確定是否是真的，於是決定親自試試。

於是，在2004年萬聖節 的晚餐時間，楊威爾和他的朋友們，包括已故Zappos執行長謝家華 （Tony Hsieh），一同走進拉斯維加斯一家In-N-Out想碰碰運氣，看是否能點一份經典的雙層肉餅漢堡（double-double），外加98塊肉餅和98片起司。

In-N-Out員工笑著說：「當然可以，為何不可？」於是，In-N-Out著名的100x100漢堡就此誕生。

在將近22年後，楊威爾在位於東灣核桃溪（Walnut Creek）家中接受媒體採訪時說：「那算不上什麼了不起的計畫，我們不過是問了一下，還以為他們會拒絕。」

當時，In-N-Out出了名友善的員工表示願意嘗試製作這款漢堡。這份特別的訂單讓烤肉師父們忙得不可開交，其他員工還臨時幫忙做了一個足以裝下這個100塊肉餅加100片起司的巨無霸漢堡的紙盒。

楊威爾笑著說：「那個晚上就這麼結束了，因為我們吃了那個龐然大物後覺得很不舒服，之後就沒再外出了。」

曾長期居住在舊金山的楊威爾，現在已是兩個孩子的父親。一路走來，楊威爾始終無法擺脫那個巨型漢堡事件。他在其LinkedIn個人資料上寫道：「遺憾的是，無論我未來的職業生涯如何發展，我最出名的成就可能永遠都是在In-N-Out吃掉一個100x100的漢堡。」

楊威爾出生於加拿大溫哥華，為了追逐第一波達康（dot-com）泡沫，他搬到了灣區。他表示，當時舊金山程式設計師年薪也就5、6萬美元，但足夠像他這樣的單身漢生活，還能和朋友外出旅遊。他正是在這段期間和謝家華成為好友，有空會聚在一起打撲克牌，偶爾也會去拉斯維加斯消遣。

在吃下百層肉餅漢堡後，大概有三年時間，楊威爾會不時收到媒體的採訪要求。他接受了路透和美信雜誌（Maxim）的採訪，也接受了KCRW電台和現已關閉的網站「今日漢堡」（A Hamburger Today）的深入採訪，他的部落格瀏覽量最終突破了100萬次。

20多年過去，In-N-Out並沒有遺忘楊威爾及其漢堡。In-N-Out現在堅持一項規定，即漢堡尺寸不得超過4x4（即四片肉餅加四片起司），以防楊威爾事件重演。