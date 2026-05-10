從平溪到灣區 5/16放天燈延續華人祈福「思念寄出去」

除了華人社群外，活動近年也吸引不少非華裔民眾參與。（主辦方美遊假期提供）

台灣的平溪天燈長年被視為承載祈福、思念與願望的重要文化象徵，也是代表台灣觀光特色的形象之一；而在距離超過1萬公里的北加州 ，也有華人 社群嘗試透過放天燈，重新找回與故鄉文化的連結。

近年亞洲文化活動在灣區 逐漸受到關注，5月16日將於北加州舉辦的放天燈活動，也希望讓更多不同族裔民眾認識這項流傳已久的華人祈福文化。天燈又被稱為「孔明燈」，相傳源自三國時代諸葛亮利用燈籠傳遞訊號而得名，後來逐漸演變成民間祈福文化；早年居民透過施放天燈傳遞平安訊息，後來逐漸發展為寫下願望、祈求平安與幸福的民俗活動。每逢夜晚天燈齊放，象徵願望隨著光亮升空，也讓許多人對這項文化留下深刻印象。

主辦方美遊假期接受訪問時分享，這項活動最初的構想，是希望將台灣具代表性的天燈文化帶到海外，也讓在地華人能透過熟悉的文化儀式，重新連結情感的歸屬；在灣區的多元文化背景下，除了華人社群外，活動近年也吸引不少非華裔民眾參與，有許多第一次接觸天燈文化的美國民眾，會透過寫下願望、看著天燈升空的過程，感受到溫暖和儀式感，甚至有人形容那是一種被療癒的感覺。

由於加州對用火與空中施放物品有嚴格規範，因此海外版天燈活動也必須因應當地法規調整形式，包括限定施放區域與時間、並加強安全說明、場地管制與環保措施。希望讓民眾在安全與安心的環境下體驗文化。

對部分海外家庭而言，這類活動不只是節慶體驗，也成為文化記憶與世代傳承的一部分。曾有長輩在天燈上寫下對遠在亞洲家人的祝福，看到天燈升空時忍不住紅了眼眶，形容那是一種「思念被寄出去」的感覺；也有不少家長帶著孩子參與，希望透過親手寫願望與參與儀式，讓下一代認識自己的文化背景。

除了天燈施放外，主辦單位未來也計畫結合更多亞洲節慶與文化元素，例如書法、傳統音樂、美食市集與親子手作等內容，希望讓系列活動成為灣區民眾接觸亞洲文化的交流空間。

台灣平溪天燈節被視為祈福、思念與願望的重要文化象徵，也是代表台灣觀光特色的形象之一。（維基）

北加州天燈活動在East park Reservoir施放，延續華人祈福文化。（主辦方美遊假期提供）

人們在天燈上寫下願望、祈求平安。（主辦方美遊假期提供）