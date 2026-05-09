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紀念舊金山巨人隊傳奇人物 海灣大橋1路段命名梅斯

編譯組／綜合報導
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巨人隊總裁暨執行長貝爾表示，海灣大橋一路段以Willie Mays命名，是榮耀梅...
巨人隊總裁暨執行長貝爾表示，海灣大橋一路段以Willie Mays命名，是榮耀梅斯傳承的非常特別方式。(San Francisco Giants臉書)

舊金山巨人隊傳奇人物梅斯(Willie Mays) 95歲冥誕之際，舊金山巨人隊與「Say Hey基金會」(Say Hey Foundation)宣布，80號州際公路一段連接海灣大橋進入舊金山的路程，將被重新命名為「威利·梅斯高速公路」(Willie Mays Highway)。

為紀念舊金山巨人隊傳奇人物梅斯，海灣大橋一路段命名為「威利·梅斯高速公路」(Wi...
為紀念舊金山巨人隊傳奇人物梅斯，海灣大橋一路段命名為「威利·梅斯高速公路」(Willie Mays Highway)。(San Francisco Giants臉書)

「這是榮耀梅斯傳承的非常特別方式。」巨人隊總裁暨執行長貝爾(Larry Baer)聲明，「數個世代以來，海灣大橋上這段80號州際公路、載著巨人隊球迷們前往舊金山，這將是對他為這座城市帶來歡樂及鼓舞的永恆紀念。 這座橋的同一跨段，是以舊金山前市長勃朗(Mayor Willie Brown, Jr.)名字命名，兩位都是偉大的舊金山人。」

新路牌已於本周稍早、安裝在金銀島(Treasure Island)與甲骨文球場附近。

梅斯這位巨人隊史上最偉大的球員，自1958年球隊遷至西海岸以來，在舊金山效力16個賽季。這位綽號「嘿，小子」(Say Hey Kid)的球員，生涯打擊率高達.301，擊出660支全壘打，榮膺兩屆最有價值球員獎(MVP)、12座金手套獎，並共24次入選全明星陣容(All-Star teams)。

這位傳奇中外野手於1979年入選棒球名人堂，這是他獲得名人堂資格的第一年。 1986年，他以特別助理的身分重返巨人隊，並在之後的數十年裡，一直與球隊保持著密切聯繫，直至2024年6月去世，享年93歲。

「Say Hey基金會」執行主任艾德爾森(Jeff Idelson)指出，以梅斯的姓名命名海灣大橋路段，不只是對他為社區做出持久貢獻的合宜認可，並進一步鞏固他作為國家偶像的地位。

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