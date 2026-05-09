綁架嬰兒逼母賣淫 屋崙2男女被刑事指控

屋崙一對男女以綁架女子的嬰兒逼其從事性交易，並嚴重毆打該女子，兩人已被提起刑事指控。示意圖。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，當局和法庭紀錄顯示，一名男子及其女友因據稱強迫一名18歲女子通過性交易賺錢，並綁架了她的嬰兒以迫使其就範，已被提起刑事指控。這名七個月大的女嬰已被安全找回，未受傷害。

24歲的梅菲爾德（Messiah Koran Mayfield）和27歲的費瑟斯通（Adajah Featherstone）均來自屋崙 （Oakland），被控以勒索贖金為目的的綁架、以商業性行為為目的的人口販運以及通過慫恿他人從事賣淫的拉皮條罪。指控中包含多項加重情節，其中包括犯罪行為涉及暴力和/或身體傷害。兩人於5月3日被捕，目前均被羈押在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），保釋金各為15萬美元。他們定於周一（11日）就指控進行答辯。

據當局稱，這名18歲女子的遭遇始於4月30日，當時她與嫌疑人通過社交媒體取得聯繫，隨後她帶著女兒前往嫌疑人在屋崙的住所。

據紀錄顯示，嫌疑人要求該女子在東屋崙臭名昭著的「Blade」街區從事性交易，至少賺取100美元作為報酬。紀錄稱，他們將她送至Blade街區後，將她的女兒留在身邊。當局表示，他們還拿走了她的手機。

當局稱，該女子不願以性交易換取金錢，且顯然沒有找到任何客戶。紀錄顯示，當晚稍晚，嫌疑人返回該區域後，發現她未賺到任何錢便勃然大怒，並勒索她500美元作為贖回女兒的條件。

紀錄顯示，他們離開後，該女子再未見到他們，直到5月1日當晚，他們在第12大道和International大道附近攔截了她，費瑟斯通對其進行了嚴重毆打。

該女子被送往醫院，院方工作人員向警方通報了襲擊事件，警方隨後從她口中獲悉了事件詳情。

警員在東屋崙找到並逮捕了嫌疑人，並獲知孩子在海沃（Hayward）的一處住所，隨後在那裡找到了她。她後來與母親團聚。

法庭紀錄顯示，梅菲爾德曾於2023年7月在阿拉米達縣（Alameda County）因二級搶劫罪被判重罪，當時正處於緩刑期。費瑟斯通則於2024年10月在沙加緬度縣（Sacramento）因塗鴉破壞公物造成400美元以上損失被判重罪，同樣處於緩刑期。目前尚無關於上述案件的其他詳細信息。