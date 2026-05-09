在紐約崛起的華裔小喇叭手斯凱拉唐 回灣區演出

炙手可熱的灣區小號手，來自茱莉亞學院的斯凱拉唐（Skylar Tang）將在家鄉演出。示意圖。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，在中半島佛斯特市（Foster City）長大的爵士小號手斯凱拉唐（音譯，Skylar Tang）剛進入茱莉亞學院（Juilliard）第一年，便迅速在紐約嶄露頭角，她不僅與薩克斯巨星雷德曼（Joshua Redman）同台獻藝，還亮相於鋼琴家科恩（Emmet Cohen）那部在YouTube上持續走紅的系列節目Emme′s Place。

「從第一個音符開始，她就完美地融入了樂隊，」 科恩回憶道，「最讓我印象深刻的是她的從容。她的演奏中透著一種沉穩的權威感，小號聲中流淌著極具個人特色的音色，既深植傳統又充滿前瞻性。」

但「大蘋果」紐約（New York）爵士樂 界提供的種種機遇，卻無法束縛唐的腳步。當收到聖塔蒙尼卡（Santa Monica）第18街藝術中心的駐場邀請時，她雖不情願，仍決定春季從茱莉亞學院休學一學期。

在接下來的兩周裡，唐將在家鄉灣區 舉辦六場演出，涵蓋多種演出形式。首場於5月8日在聖荷西爵士樂俱樂部舉行，與來自貝爾蒙（Belmont）、現居紐約的貝斯手奇（音譯，Jayla Chee）共同帶領四重奏樂隊登台。

5月9日，她將與Jayla Chee Quartet在Mr. Tipple′s連演兩場；5月10日，她將重返貝斯手Marcus Shelby的New Orchestra行列，在SFJAZZ演出一場特別節目，重新演繹戴維斯（Miles Davis）1949-50年間那批開創性的九重奏錄音，即後來被稱為Birth of the Cool的經典之作。

5月13日，她將作為陣容強大的Larry Vuckovich All-Stars的一員亮相屋崙Yoshi′s俱樂部，演出旨在紀念薩克斯手John Coltrane和Miles Davis誕辰一百周年。5月15日至16日，唐還將加入Vuckovich的四重奏，在巴洛阿圖（Palo Alto）的Meyhouse舉辦Davis與Coltrane的致敬音樂會。

自就讀希爾斯堡（Hillsborough）的Crystal Springs Upland School以來，唐便嶄露頭角。

唐的未來看似無邊無際，但就近期而言，她非常興奮能與她的紐約四重奏樂隊一同在德國Moers爵士音樂節和蒙特利爾（Montreal）國際爵士音樂節上演出。之後，她將重返紐約的音樂圈。