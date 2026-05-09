新款AirPods配備相機 進入後期測試階段

新款AirPods 仍是商業機密，比起圖中的AirPods Pro 3，內建相機的新版有較長的耳柄 。(谷歌搜尋結果)

蘋果公司配備相機的新款AirPods ，在人工智慧 設備推廣中已進入後期測試階段。

聖荷西 信使報報導，蘋果新款AirPods耳機（有內建相機）的研發已進入後期階段，這對這款很可能是其首款面向AI時代的穿戴式裝置而言，無疑是一個重要的里程碑。

知情人士透露，該專案已進入原型機設計接近最終版本且功能完善的階段。這些知情人士表示，這款耳機依靠相機感知用戶周圍環境並提供信息，目前正在進行高階測試。由於該項目仍處於保密階段，這些知情人士要求匿名。

蘋果押注這款新設備能夠延續AirPods的成功，同時進軍AI增強型硬體領域–在這個領域，它正面臨來自OpenAI 、Meta Platforms Inc.等公司的激烈競爭。

這些攝影機本質上是Siri 數位助理的眼睛，並非用於拍照或錄影。它們分別位於左右耳機裡面，能夠以低解析度捕捉視訊。除了為了容納相機而加長的耳柄之外，這款產品與 AirPods Pro 3 的外觀基本相同。

蘋果原計劃今年上半年就推出這款耳機，但由於Siri的升級版也出現延誤，發布日期被推遲。如今，蘋果利用Alphabet公司的Gemini技術升級了底層Siri，新版Siri預計將於 9 月發布。

蘋果內部的測試人員正在積極使用新AirPods的原型機進行測試，這些原型機目前處於設計驗證測試 (DVT) 階段。這是生產驗證測試 (PVT) 之前的最後一個主要開發階段，PVT階段將生產早期量產機型。

新產品的理念是讓使用者詢問他們正在看著的物品的相關問題。例如，他們可能正在查看食材，並詢問晚餐應該做什麼菜。這與用戶在OpenAI的ChatGPT等人工智慧服務或iPhone自帶的視覺智慧功能中上傳照片的體驗類似。