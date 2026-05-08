面值交換建國250周年「獨立戰爭」25分紀念幣 5／10限定

為了慶祝美國建國250周年，海外抗日戰爭紀念館將舉辦「面值交換美國建國250周年25分紀念幣」。(海外抗日戰爭紀念館提供)

為了慶祝美國建國250周年，海外抗日戰爭紀念館將舉辦「面值交換美國建國250周年25分紀念幣」，時間是5月10日(周日)下午1時至4時，地址是809 Sacramento Street, San Francisco。每人可用面值換取四枚全新的纪念幣，數量有限，換完為止。

灣區華裔 錢幣專家林凱斌表示：「今年的7月4日不僅是美國一年一度的獨立日，更是美國建國250周年。為了紀念這個特別的年份，美國鑄幣局特別發行了具有兩個日期（1776-2026）的錢幣：計有1分、5分、10分、50分、1元的印地安女士及五個全新圖案的25五分紀念幣。這些硬幣紀念美國建國250 周年，反映美國的建國原則並向國家發展的歷史致敬。這次舉行的『面值交換250周年錢幣』的活動，意義重大，它代表了我們華人 積極溶入美國社區、全力參與建國的纪念活動。現時舊金山 各商業銀行還未見有250周年錢幣流通，而華人社區在舊金山市鑄幣局的大力支持下，能率先獲得, 實在對收藏人士是很難得的事情。」

今次面值交換的25分幣是今年發行的第二枚「獨立戰爭」, 其正面採用美國華盛顿總統的肖像，他是美國第一任總統。硬幣上的文字為「E PLURIBUS UNUM」、「IN GOD WE TRUST」及「1776 ~2026」。

25分錢幣的背面展示了一名位於賓夕法尼亞州瓦利福吉的大陆军士兵，該名士兵堅定的目光展現了他在追求自由的戰爭中克服艱難的意志。文字刻有「UNITED STATES OF AMERICA」、「LIBERTY」、「25¢」及「REVOLUTIONARY WAR」。