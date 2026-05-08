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油價飆升 DoorDash本季撥5000萬元幫司機

編譯林思牧／綜合報導
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外送平台DoorDash，本季拿出5000萬美元幫助送餐司機應對飆漲的汽油成本。...
外送平台DoorDash，本季拿出5000萬美元幫助送餐司機應對飆漲的汽油成本。(美聯社)

總部在舊金山的外送平台DoorDash，本季拿出5000萬美元幫助送餐司機應對飆漲的汽油成本。

紐約郵報報導，油價上漲給全球與全美的消費者和企業都帶來了沉重打擊，而加州已成為全國油價危機的重災區。送餐巨頭DoorDash於6日表示，這筆5000萬美元的額外支出將用於為美國和加拿大的駕駛提供臨時燃油價格補貼。

該公司於今年3月首次宣布了這項計畫，當時正值伊朗戰爭期間油價飆升之始。在加州，時機尤其關鍵，當地官員越來越擔心加州可能面臨一場全面的「汽油危機」（gasoline crisis）。本周，最後一艘從中東運載原油抵達加州的油輪讓立法者感到緊張，因為戰爭威脅著全球能源供應。

5日民主黨和共和黨議員就加州能源委員會的問題進行了質詢，官員們正忙於確定如何取代加州通常來自波斯灣的約30%的石油供應。美國與伊朗的戰爭實際上已經封鎖了荷莫茲海峽，本周抵達的油輪是衝突爆發前已知最後一批從該地區運往加州的貨品。

加州的處境之所以特別凶險，是因為加州缺乏州際汽油管道，嚴重依賴油輪載運的進口原油來維持煉油廠的運作。根據美國汽車協會（AAA）的數據，今年全美汽油平均價格已達到每加侖4.53美元，比去年同期飆升了驚人的44%，而加州的平均價格則為每加侖6.16美元。

此外，加州的DoorDash司機數量也位居全美之首。2024年DoorDash在加州擁有數十萬名送餐員，這使得加州在燃油補貼計畫中扮演著舉足輕重的角色。與其他一些公司透過額外收取客戶費用來支付補貼不同，DoorDash表示計畫從其他業務中調撥資金來支持這項計畫。

在加州，這一區別尤其重要，因為加州基於應用程式的送餐司機已經享有全美最強有力的勞動者薪資保障之一。根據第22號提案，零工平台必須依法為駕駛者在「活躍時間」（即從司機接受訂單到完成配送的時間段）內提供最低收入保障。

DoorDash網站上，一直在招募各年齡層的送餐司機。(取材自doordash....
DoorDash網站上，一直在招募各年齡層的送餐司機。(取材自doordash.com)

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