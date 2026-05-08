舊金山公立教育嚴峻現狀 教材內容過時、學生缺課嚴重…

舊金山教育官員評估學區面臨困境，承認學校系統距離既定目標仍相去甚遠。圖右為舊金山聯合學區總監史瑞慶。(舊金山聯合學區臉書)

兩位舊金山 聯合學區 教育官員日前在會議上，敘述舊金山市公立教育系統的嚴峻現狀：長期缺課、沿用數十年老舊教科書，以及30%教師未教授新課程等問題。

「舊金山標準」( San Francisco Standard）報導，舊金山聯合學區總監史瑞慶（Maria Su）與教育委員雷伊（Supryia Ray）在美國企業研究所（American Enterprise Institute）解決方案峰會闡述學區困境。高峰會聚集全國專家、舊金山市政領袖以及全國教育研究人員。

舊金山教育官員評估學區面臨困境，承認學校系統距離既定目標仍相去甚遠。史瑞慶表示，學區情況並非一直如此。在10-15年前，舊金山聯合學區被視為其他學區的仿效對象，「我們是其他學區的標竿。」如今，那些學區的表現已超過舊金山。

史瑞慶指出，歷史和社會科學課程嚴重過時。學區目前使用的教科書已有20年歷史，裡面寫著「如果有一天能擁有自動駕駛汽車，那就太好了！」、「想像一下，你可以把電腦拿在手裡。」竟然用這樣的教科書來教導城市的未來，無法接受。

學區情況危急。不過，史瑞慶也表達部分樂觀，學區首次擁有對其財務的全面監管權。

然而，在真正重要的出席率和學習情況，卻令人失望。

在學業成績方面，學區曾於2022年訂定雄心勃勃目標：時至2027年，三年級學生的閱讀能力達到70%，八年級學生數學能力可達到65%。但是，雷伊表示，很遺憾，學區遠不及先前訂立目標。

出勤率同樣令人沮喪。長期缺勤率從23%上升到24%。與此同時，學區一直在削減負責追蹤出席率的工作人員。

雷伊指出，學區幾乎沒有人力集中精神處理這個問題。學區撥款模式形成一個惡性循環。州政府撥款與學生到校率直接掛鉤，學生不上學，學區就損失經費。資金損失，就沒有足夠的資源來支付必要的教職員工薪資，讓學生重返校園。

兩位官員一再提及疫情帶來的巨大文化轉變，以及其對孩子和學校的持續影響。

史瑞慶認為，舊金山聯合學區是最後一個重新開放的大城市學區。她表示，讓孩子們留在家裡一年半，傳遞一個明確的訊息：來上學其實並不重要。家長在孩子出勤方面已調整習慣，例如在春假前一天讓孩子請假，或者在假期結束後再請假一或兩天。家庭對家庭時間、高品質親子時光的看法正在轉變。

其他障礙例如抽籤制度可能會迫使學生和家長在清晨進行複雜通勤。同時，學區對長期缺勤學生的後續跟進工作也缺乏一致性。有些學生數個月都沒有收到任何聯繫。

學區已開始改革課程內容，但實施情況仍不一致。只有大約三分之二的學生正在學習新採用的英語語言藝術課程。史瑞慶表示已發布行政命令，要求教師使用新課程。