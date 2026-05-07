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青少年自行車安全活動 周六在Stonestown舉辦

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山縣警局自行車隊9日將在Stonestown購物中心舉辦年度自行車安全活動，...
舊金山縣警局自行車隊9日將在Stonestown購物中心舉辦年度自行車安全活動，與家庭及青少年騎士互動。（記者王子涵╱攝影）

配合5月「全國自行車安全月」，舊金山縣警局宣布，將於全市展開一系列自行車安全執法與社區宣導行動，包括在Stonestown購物中心舉辦青少年自行車安全活動，並配合加州公路巡警(CHP)進行酒駕取締執法。

縣警局6日公告，縣警局行動部門(Field Operations Division)警員將於8日晚間7時至凌晨2時，在未公開地點協助CHP執行酒駕執法行動，以遏止危險駕駛行為。

此外，9日上午9時30分至下午12時30分，縣警局自行車隊(SFSO Bicycle Unit)也將在Stonestown購物中心舉辦年度自行車安全活動，與家庭及青少年騎士互動，提供基本自行車安全教育與安全檢查。

縣警長宮本(Paul Miyamoto)說︰「無論是開車或騎車，只要保持警覺並遵守交通規則，都有可能挽救生命。」

縣警局特別項目部門主管麥康奈爾(Kevin McConnell)表示，相關活動不只是教孩子騎車，更是在培養安全意識與終身受用的交通習慣。「當社區願意投資下一代、教導孩子如何安全使用道路時，整體社區都會變得更加安全。」

縣警局表示，整個5月期間，將持續針對超速、違規轉彎、不禮讓行人、闖紅燈與闖停車標誌等危險駕駛行為進行重點執法，因這些違規行為往往對自行車騎士與行人造成更高風險。

舊金山 加州

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