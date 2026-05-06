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能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

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能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

編譯組／綜合報導
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劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)
劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

在米蘭冬奧會贏得金牌、升為超級巨星的近三個月後，劉美賢(Alysa Liu)身著路易威登(Louis Vuitton)禮服出席Met Gala，有機會與美國最富裕、最有名、最時尚、最誇張與最具爭議人物交流合影。

聖荷西信使報報導，在爭議方面，劉美賢似乎很享受與Facebook創始人查克柏格與妻子Priscilla Chan合照，這對夫婦和她一樣，皆是在Met Gala初登場。一夜之間，這位20歲的花式滑冰冠軍與這對極具爭議的億萬富翁夫婦，在由貝佐斯與桑切斯夫婦(Jeff and Lauren Sanchez Bezos)贊助活動中合照，開始在網上流傳，引發不同反應，甚至連劉美賢的粉絲，也感到有些不悅。

「為什麼？？？」、「咦」、「我傻眼」、「太失望」，這些只是來自一個花式滑冰粉絲網站的Facebook貼文下的一些評論。在X網站等其他地方，有人寫道：「我哭了，她根本不想拍照。」

針對這些「失望」粉絲，一名劉美賢的支持者在Facebook回應：「聽著，她有權和任何人合影。」有網友說：「你知道，在這樣的場合，她會遇到各種人。難道她應拒絕合影？」

還有一名稱查克柏格為「特權階級人士」(the oligarch)的網友補充說：「是的，她可以拒絕和查克柏格與妻子Priscilla Chan合影，但她還年輕，很難做到。」

與此同時，劉美賢在她的Instagram發布一張照片，照片中她的「創意團隊」正為她準備晚宴，包括化妝、打造她標誌性的光環髮型，以及對她那件酒紅色無肩帶蓬蓬裙，進行最後檢查。

大多數粉絲都對她「華麗」、「絕對完美」的造型稱讚不已，但也有一些人批評她參加這場本身就充滿爭議的活動，因為貝佐斯和他那愛出鋒頭的妻子，是這場活動的主要贊助者。

「無意冒犯，但沒人應該支持貝佐斯，」一名網友表示。劉美賢與會，引發一場激烈辯論，爭論焦點在於劉美賢對這場晚宴宣傳，是否實際上是在協助貝佐斯夫婦洗白名譽。這對夫婦與川普關係密切，而貝佐斯也被指控損害「華盛頓郵報」聲譽。他的公司Amazon也因其倉庫工作環境問題，面臨州和聯邦政府調查。

一名網友評論指出，劉美賢有權按照自己的意願生活，但作為一個在主流社會擁有如此巨大影響力的另類人士(alt person)，很難不感到失望。參加Met Gala，就是在支持貝佐斯。

在這場由「Vogue」雜誌為大都會藝術博物館服裝學院舉辦的慈善晚宴「Met Gala」活動舉行之前，貝佐斯夫婦出席，引發抗議和抵制名人與會的噓聲。

不像劉美賢、妮可基嫚(Nicole Kidman)、碧昂絲(Beyonce)、金卡戴珊(Kim Kardashian)和其他名人，有些知名人物選擇缺席。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)缺席這場慶祝紐約市服裝界盛會。過去幾屆常客、超級名模哈蒂德(Bella Hadid)，以及另一位屋崙本地人、時尚界名人千黛亞(Zendaya)也未出席。梅莉史翠普受「Vogue」雜誌主編Anna Wintour邀請與會，但她反對貝佐斯夫婦參與而未到場。

貝佐斯 查克柏格 劉美賢

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