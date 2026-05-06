匹克球席捲灣區 社區噪音拉警報

有些匹克球場與住宅區只有一街之隔，社區住戶反應噪音與停車問題。（聖荷西匹克球俱樂部提供）

匹克球（pickleball）近年在美國迅速竄紅，這項結合網球、羽球與桌球元素的運動，不論是在住宅的社區公園、或者是舊金山 市區裡的公共區域，都能見到球場與運動愛好者；然而在這股熱潮背後，「噪音」問題也逐漸成為與居民間的摩擦。

根據NBC灣區 新聞的報導，聖荷西 一處2024年興建的匹克球場，因越來越頻繁的擊球聲響而產生困擾，引發周邊居民不滿。與球場只有一條街之隔的住戶指出，球拍與塑膠球擊打時產生的高頻「pop」聲長時間持續，干擾日常生活與休息品質、甚至影響睡眠。特別是假日人潮眾多，就算休假在家也得緊閉窗戶。除了噪音問題，也有居民反映，運動民眾湧入社區球場，導致周邊停車一位難求，原本彈性的社區街邊停滿車輛，使原本寧靜的住宅區承受額外壓力。

匹克球近年被視為全美成長最快的運動之一，因規則簡單、場地需求較小、社交性高，因此吸引大量不同年齡層參與，特別受到中高齡族群的青睞。相較於網球等高強度運動，匹克球對體能與關節負擔較低，但仍具備基本的心肺運動效果，有助於維持活動力與反應能力。同時雙打為主的形式也強化社交互動，讓參與者在運動之餘建立人際連結。這股熱潮不僅席捲美國，也逐步擴展至亞洲，包括台灣在內的多個地區，紛紛興建場地、推廣這項新興運動。

隨著需求攀升，聖荷西的球場數量也快速增加，根據聖荷西匹克球俱樂部統計，2023年前後全市約有近60座球場，而近期已接近百座規模，顯示短時間內使用需求大幅成長。市府亦持續評估在既有公園與運動場地中增設或改建空間，以回應日益增加的使用人數。不過在球場數量擴張的同時，社區所承載的壓力也隨之上升，匹克球特有的擊球聲具有穿透性、反覆且高頻，即使在室內也可能清楚聽見，加上使用時間長、輪替頻繁，使周邊居民更容易感受到干擾。

東灣的瑪蒂尼茲過去就曾因居民長期投訴噪音問題，最終決議關閉部分匹克球場。南灣的洛斯蓋圖也曾為了相關爭議，調整場地設施與使用方式。聖荷西市議員柯恩(David Cohen)表示，市府正與公園及警察部門合作，回應居民對噪音與使用管理的疑慮，並考慮在年度預算中投入資源改善相關問題，同時加強對違規使用時段的管制。如何在推廣健康生活與維持社區安寧之間取得平衡，是各地政府在推動設施擴張時面臨的共同課題。

匹克球特有的擊球聲具有穿透性、反覆且高頻，使周邊居民感受到干擾。（記者王湘涵／攝影）