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ICE大執法 無證華人因家暴、賣淫…被捕驅逐

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華女Ruowei Liu因賣淫、經營妓院等相關罪名被定罪。（ICE網站）
華女Ruowei Liu因賣淫、經營妓院等相關罪名被定罪。（ICE網站）

美國國土安全部（DHS）發布消息稱，移民暨海關執法局（ICE）最近在全美多地開展執法行動，逮捕更多已被定罪的非法移民，其中包括無證華人，涉嫌家庭暴力、賣淫、經營妓院、非法滯留等罪名。

根據官方公布名單，此次被逮捕人員來自多國，包括中國、墨西哥委內瑞拉、多明尼加共和國等，其中大多數人已被法院定罪。

名單顯示，華女劉若薇（Ruowei Liu，音譯），是一名來自中國的非法移民，她在維吉尼亞州Virginia Beach市因從事賣淫、經營妓院等相關罪名被定罪。ICE指出，劉若薇去年持旅遊簽證通過底特律都會機場入境美國，但簽證到期後，她沒有按照規定離境，成為非法滯留人員。

另一名被逮捕的華人是謝東升（Dongsheng Xie，音譯），他因在佛州瑪麗湖市（Lake Mary）涉及家庭暴力毆打案件被定罪。

ICE本次行動中，還逮捕多名涉嫌猥褻兒童、性侵、綁架、暴力攻擊者及其他威脅公共安全的無證移民。其中包括來自墨西哥的Rafael Garcia，因在加州佛萊斯諾縣（Fresno County）持續虐待兒童被定罪；來自安哥拉（Angola）的Josman Policarpo，因在德州犯下嚴重性侵罪被定罪；來自墨西哥的非法移民Guadalupe Mercado-Guerra，因在德州犯下三項猥褻接觸兒童罪被定罪等。

民眾可以查尋國土安全部官網WOW.DHS.Gov，查看更多在社區中被逮捕人員的相關信息。

華人 委內瑞拉 墨西哥

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