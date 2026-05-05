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假冒法院簡訊通知交通違規 新型詐騙猖獗

編譯陳盈霖／綜合報導
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近期全美各地流傳一種假冒法院通知交通違規的新型詐騙簡訊。（洛縣高等法院）
近期全美各地流傳一種假冒法院通知交通違規的新型詐騙簡訊。（洛縣高等法院）

CBS 8電視台報導，近期全美各地流傳一種假冒法院通知交通違規的新型詐騙簡訊，偽裝成官方通知，要求民眾繳交罰款或出庭。專家表示，這類訊息主要是製造民眾緊張感以誘騙受害者。

這類詐騙簡訊包含一張圖片，聲稱法院執法行動最後通知，上面還有加州州徽與QR Code，要求收件人掃描後支付罰款或依指示出庭。

資安專家指出，這其中存在多項明顯警訊。聖地牙哥大學資安兼任教授貝哈爾（Nikolas Behar）表示，單從格式本身就令人起疑。「這類詐騙通常會告訴你，『你有一張罰單，若不處理的話，就可能出現某些後果。』此說法本身就在操控情緒。」

其中最大的警訊之一是「簡訊用圖片形式傳送」。貝哈爾說，真正的法院通知不會用簡訊傳送，也不會要求立即採取行動。

簡訊內容細節也有明顯矛盾。其中一個版本標示加州案件，卻將密蘇里州聖路易（Saint Louis）列為縣名和聽證會地點。

為示範詐騙手法，貝哈爾在受控環境下掃描簡訊中的QR Code，進入後導向可疑網站probioticsimmunity.com，「這很奇怪，完全與罰單無關。」點入網站後更加混亂，下一頁聲稱來自佛羅里達州公路安全與車管局，卻同時提及加州違規案件。他指出，「裡面引用的法規完全不同，這裡說違規，然電子郵件內容卻寫成未支付電子收費或未繳。」緊接著該頁面要求填寫帳單與信用卡資訊，這又是一個重要警訊。

貝哈爾表示，隨著人工智慧（AI）技術愈顯成熟，這類詐騙愈來愈有說服力。他建議「務必留意可疑徵兆，不要點擊陌生連結或掃描不明QR Code，若有疑慮，直接聯繫相關機構。」

近期全美各地流傳一種假冒法院通知交通違規的新型詐騙簡訊，偽裝官方文件圖片。（洛縣...
近期全美各地流傳一種假冒法院通知交通違規的新型詐騙簡訊，偽裝官方文件圖片。（洛縣高等法院）

佛羅里達州 密蘇里州 加州

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