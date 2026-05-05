民眾憂AI搶走工作 專家不認同：談AI顛覆性影響 為時過早

史丹福大學人工智慧中心最新報告指出，普通民眾與AI專家對人工智慧出現了一道鴻溝：前者擔憂人工智慧將搶走工作崗位並削弱人類的思維能力；而後者則持遠為樂觀的態度。(美聯社)

史丹福大學人工智慧 中心最新報告指出，隨著人工智慧（AI）的普及率呈爆發式增長，普通民眾與AI專家及行業內部人士之間出現了一道巨大的鴻溝：前者擔憂人工智慧將搶走工作崗位並削弱人類的思維能力；而後者則持遠為樂觀的態度。

近三分之二的成年人表示，他們每周至少會與AI進行數次互動；而近三分之一的人表示，他們與AI的互動幾乎是持續不斷的，或者每天都會發生數次。根據史丹福大學「年度AI指數報告」（AI Index report），超過80%的美國高中生和大學生正在利用AI來輔助學業。

報告顯示，近三分之二的美國成年人預計，在未來20年內，人工智慧將導致就業機會減少。許多受訪者表示，他們擔憂對AI的過度依賴會削弱人類的認知能力和決策能力。

然而研究人員發現，在幾乎涉及AI的每一個方面，學術專家、產業分析師以及該技術的開發者所表現出的「樂觀程度均高於美國一般大眾」。

史丹福大學AI指數報告計畫負責人薩亞迪(Sha Sajadieh)認為，大眾與專業人士存在巨大差異，歸根究柢在於人們對AI的優勢、劣勢、潛在機會與潛在風險的理解程度各不相同。

薩亞迪說：「對於那些直接與這項技術打交道的人而言，你會親身遭遇它的種種局限性，從而對它有著極為深入且切身的了解。」而公眾所接收到的關於AI的信息，往往是以新聞標題、片面的「亮點」展示或「點」曝光的形式。

聖荷西州立大學政治學教授亞歷山大（Andrew Alexander）不認為人們對人工智慧時代就業前景的擔憂僅僅源於知識的匱乏。他指出，新聞報導往往著重強調這項技術可能導致工作流失。同時，聯邦政府數據顯示，失業率已從2023年中的3.4%攀升至今年3月的4.3%。

即便是一些知名人工智慧公司的執行長就就業問題發表了看法，也未能讓人們對未來的就業前景有更清晰的認識。

人工智慧巨頭Anthropic公司執行長阿莫德(Dario Amodei)去年曾表示，在未來一到五年內，這項技術可能會取代所有入門級白領工作中的半數職位。

「人們看到這種說法，心裡不禁驚呼：『糟了！糟了！這到底意味著什麼？』」舊金山公關公司EZPR創始人的齊特龍（Ed Zitron）說。

齊特龍認為，AI高層對失業潮的預測其實是行銷手段，旨在迎合那些試圖透過自動化削減勞動成本的企業；同時也是一種製造恐慌的策略，意在讓人和企業產生危機感：若不採用他們的產品，就會被時代拋棄。

耶魯大學在今年4月發布的研究得出的結論是：儘管「人們對AI將如何影響當今勞動力市場普遍感到焦慮，數據顯示，這種焦慮在很大程度上仍停留在推測層面。目前斷言這項技術將對就業市場造成多大的顛覆性影響，還為時過早。」

專家們則更樂觀。薩亞迪指出，若想有效利用人工智慧，就必須充分了解其存在的缺陷。與人工智慧協同工作將會催生出新型的任務模式，而「我們的認知能力也將隨之演變與轉型」。