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都布林監獄最後1名性虐女囚獄警 判囚4.3年

編譯林思牧／綜合報導
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圖為2022年12月時位於加州都布林的聯邦懲教所。該監獄因為性虐女囚醜聞，於20...
圖為2022年12月時位於加州都布林的聯邦懲教所。該監獄因為性虐女囚醜聞，於2024年永久關閉。(美聯社)

數年前爆發美國聯邦監獄史上最大性虐醜聞的都布林監獄，十名被控獄警中的最後一名被判處四年多的監禁，該監獄因這樁醜聞於2024年關閉。

灣區KTUV電視台報導，一名聯邦法官於1日對都布林聯邦懲教所最後一名與女囚發生性關係的獄警進行了判刑，為美國聯邦監獄有史以來最廣泛的性虐待醜聞畫上了句號。

聯邦地區法院法官羅哲斯（Jeffrey Wilson）表示，現年32歲、住在加州尤里卡的威爾森（Jeffrey Wilson，曾任該懲教所的獄醫）應被判處4.3年監禁，罪名是他已認罪的六項性侵罪名──受害者是一名被囚的女性，代號為C.S.，其中包括2021年和2022年發生的五次口交。

「這些女性中許多人都已遭受了情緒創傷，」法官說，「然而像你這樣的男人卻利用了她們被囚禁的這個困境而虐待她們。我認為這是令人髮指且目無法紀的。」威爾森並非因這些罪行而被定罪的最臭名昭著的獄警；最壞的是前典獄長加西亞（Ray Garcia），他因性虐待三名被監禁的女性，於2023年被判處近六年監禁。

但威爾森的案件意義重大，因為他是聯邦檢察官辦公室指控的第十位、也是最後一位在都布林聯邦懲教所犯下性侵女囚犯罪行的前獄警。這是美國所有聯邦監獄中被指控犯有此類罪行的獄警人數最多的。

威爾森是第九位因在都柏林聯邦懲教所工作期間犯下性犯罪而被判刑的。在被指控的十名獄警中，只有一人──史密斯（Darrell Wayne Smith），又名「骯髒的迪克」（Dirty Dick），沒有被判有罪。史密斯的案件最終因兩次陪審團無法達成一致意見而流審。

目前沒有任何跡象表明，聯邦檢察官計畫會對更多涉犯此類性犯罪的獄警提起訴訟，該監獄已關閉近兩年。威爾森現在也必須登記為性罪犯。威爾森說，他當時婚姻出了問題，情緒很低落。他承認自己做了一個糟糕的決定，現在「每天」都要為自己的所作所為「贖罪」。

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