硅谷亞洲藝術中心舉辦 王獻藝攝影展

王獻藝獲國際攝影金獎作「夢蝶」。(硅谷亞洲藝術中心提供)

硅谷亞洲藝術中心於2日至8日舉辦「界 · 雙相：身份與感知——王獻藝攝影展」。本次展覽為藝術家王獻藝的首次個人攝影展，35幅近年新作，集中呈現其近年來在人像與觀念影像領域的創作成果。

開幕式於2日（星期六）下午舉行。出席來賓包括前加州眾議員 和加州眾議會藝術文旅委員會主席朱感生、藝術史家高木森、舊金山 中華藝術學會會長張培椿、舊金山州立大學電影系教授張偉民、舊金山中華藝術學會名譽會長陳敏華、丁丁電視創辦人丁維平、小說家陳謙、舊金山攝影家學會會長董旭東、硅谷亞洲藝術中心館長舒建華。

丁維平代表亞裔美國人講好故事組委會感謝王獻藝捐贈他的力作「歲月枷鎖」。

王獻藝出生於中國西北寧夏，成長於廣袤而沉靜的地域環境之中，早年即以攝影作為觀察世界與理解自我的方式。近年來，他專注於人像與觀念影像創作，逐步建立起以「人物—情緒—文化意象」為核心的視覺體系，並在國際攝影巡迴賽中屢獲金牌及多項重要獎項，作品多次入選國際展覽，逐漸在全球攝影語境中建立辨識度。

本次展覽圍繞「身份、感知與存在」等議題展開。王獻藝的影像不著重於現實再現，而更強調內在經驗的生成過程。他融合東方審美中的留白、含蓄與精神性表達，並結合當代視覺語言，在光影、結構與身體之間建構出具有張力的敘事空間，使畫面呈現出介於可見與不可言說之間的曖昧狀態。

展覽中代表作品「莊周夢蝶」尤為引人注目。作品中人物懸置於夢與現實的邊界，蝴蝶既為引導亦為幻象，身份在流動中逐漸消解，呈現出對自我穩定性的深刻質疑，亦回應中國哲學中關於存在與認知的經典命題。此類作品體現出藝術家以影像作為思考工具的創作方式。

據王獻藝介紹，其作品受到導師劉方的指導與影響。「我八歲時喜歡上攝影，正好祖父去世，很遺憾沒有給老人家留下一張像樣的照片，對攝影很有熱情。赴美留學後，有機會在劉老師的引導下，我逐步由形式探索轉向觀念建構，使作品在敘事節制與象徵轉譯之間建立起更為清晰的內在邏輯，並在感性與理性之間取得平衡。」

館長舒建華表示，這是硅谷亞洲藝術中心成立以來首次舉辦青年攝影藝術家個展。本次展覽不僅是一場影像呈現，更是一段關於自我、記憶與文化的持續探索。觀者在觀看作品的同時，或可重新思考自身在世界中的位置與狀態。「王獻藝的作品在AI到時代，向每位觀眾提問：像照片的油畫與像油片的照片，你更喜歡哪一個？」

展覽地點：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。2026年5月2日至5月8日。網站：www.artshu.com。