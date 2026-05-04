硅谷亞洲藝術中心舉辦 王獻藝攝影展
硅谷亞洲藝術中心於2日至8日舉辦「界 · 雙相：身份與感知——王獻藝攝影展」。本次展覽為藝術家王獻藝的首次個人攝影展，35幅近年新作，集中呈現其近年來在人像與觀念影像領域的創作成果。
開幕式於2日（星期六）下午舉行。出席來賓包括前加州眾議員和加州眾議會藝術文旅委員會主席朱感生、藝術史家高木森、舊金山中華藝術學會會長張培椿、舊金山州立大學電影系教授張偉民、舊金山中華藝術學會名譽會長陳敏華、丁丁電視創辦人丁維平、小說家陳謙、舊金山攝影家學會會長董旭東、硅谷亞洲藝術中心館長舒建華。
丁維平代表亞裔美國人講好故事組委會感謝王獻藝捐贈他的力作「歲月枷鎖」。
王獻藝出生於中國西北寧夏，成長於廣袤而沉靜的地域環境之中，早年即以攝影作為觀察世界與理解自我的方式。近年來，他專注於人像與觀念影像創作，逐步建立起以「人物—情緒—文化意象」為核心的視覺體系，並在國際攝影巡迴賽中屢獲金牌及多項重要獎項，作品多次入選國際展覽，逐漸在全球攝影語境中建立辨識度。
本次展覽圍繞「身份、感知與存在」等議題展開。王獻藝的影像不著重於現實再現，而更強調內在經驗的生成過程。他融合東方審美中的留白、含蓄與精神性表達，並結合當代視覺語言，在光影、結構與身體之間建構出具有張力的敘事空間，使畫面呈現出介於可見與不可言說之間的曖昧狀態。
展覽中代表作品「莊周夢蝶」尤為引人注目。作品中人物懸置於夢與現實的邊界，蝴蝶既為引導亦為幻象，身份在流動中逐漸消解，呈現出對自我穩定性的深刻質疑，亦回應中國哲學中關於存在與認知的經典命題。此類作品體現出藝術家以影像作為思考工具的創作方式。
據王獻藝介紹，其作品受到導師劉方的指導與影響。「我八歲時喜歡上攝影，正好祖父去世，很遺憾沒有給老人家留下一張像樣的照片，對攝影很有熱情。赴美留學後，有機會在劉老師的引導下，我逐步由形式探索轉向觀念建構，使作品在敘事節制與象徵轉譯之間建立起更為清晰的內在邏輯，並在感性與理性之間取得平衡。」
館長舒建華表示，這是硅谷亞洲藝術中心成立以來首次舉辦青年攝影藝術家個展。本次展覽不僅是一場影像呈現，更是一段關於自我、記憶與文化的持續探索。觀者在觀看作品的同時，或可重新思考自身在世界中的位置與狀態。「王獻藝的作品在AI到時代，向每位觀眾提問：像照片的油畫與像油片的照片，你更喜歡哪一個？」
展覽地點：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。2026年5月2日至5月8日。網站：www.artshu.com。
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