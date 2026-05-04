我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

Graton賭場10億元擴建區4日盛大開幕 成北灣最大私人僱主

記者王子涵╱蘇諾瑪縣報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最受矚目的屋頂餐廳「Aya」，占地2萬8000平方呎，主打加州海岸料理，融合亞洲...
最受矚目的屋頂餐廳「Aya」，占地2萬8000平方呎，主打加州海岸料理，融合亞洲風味，強調季節性食材與產地來源，菜單涵蓋本地生蠔、野生海鮮及日本和牛，並搭配來自全球酒莊的珍稀酒藏。（Graton度假村賭場提供）

蘇諾瑪縣的Graton度假村賭場（Graton Resort & Casino），於4日為投資10億元的全新擴建遊玩空間舉辦剪綵儀式。據主辦方表示，今年預計新增430名員工，朝北灣最大私人雇主之一的目標邁進。

本次擴建核心亮點之一，是全新14萬4000平方呎的無菸賭場空間，內設先進撲克室、高額下注區及近2000台新型角子老虎機（Slot Machine），其中部分為全球首發遊戲。整體設計融合現代建築語彙與原住民文化元素，並透過藝術裝置呈現Graton Rancheria部族歷史，強調文化傳承與當代娛樂體驗並重。

隨之開幕的還有三個全新打造的餐飲空間，將由拉斯維加斯資深名廚夫婦羅伊‧艾拉瑪（Roy Ellamar）與墨菲-艾拉瑪（Jennifer Murphy-Ellamar）主導。最受矚目的屋頂餐廳「Aya」，占地2萬8000平方呎，主打加州海岸料理，融合亞洲風味，強調季節性食材與產地來源，菜單涵蓋本地生蠔、野生海鮮及日本和牛，並搭配來自全球酒莊的珍稀酒藏。餐廳亦與附近40畝農場合作，自行種植蔬果，強化「從農場到餐桌」理念。

另一新品牌「Playbook」為升級版運動酒吧，設有環繞式大螢幕與桌邊個人電視，主打社交與觀賽體驗。餐點融合多元文化，包括韓式辣醬雞翅、birria玉米片、越式燻牛肉三明治及底特律風披薩等，並加入創意甜點作為延伸。

甜點品牌「SoCo Dough Co.」則主打手工甜甜圈與義式冰淇淋，強調每日現做與創意口味，如黑芝麻、玫瑰開心果與越南咖啡等，並提供特色飲品「Dirty Milk」等甜點風飲料，從早餐到宵夜時段全面布局。

Graton度假村賭場表示，餐飲將成為未來發展重心之一，目標打造北加州重要美食目的地。部族主席薩里斯（Greg Sarris）指出，此次擴建不僅提升娛樂與餐飲體驗，也將創造數百個就業機會，帶動地方經濟發展。

在人力方面，賭場已於近日舉辦招聘活動，針對餐飲部門一次招募160人。所有餐飲職位均為工會職位，有小費職位起薪每小時19.50元，無小費職位20.50元起，並提供醫療、牙科與視力保險、每年1000元教育補助及入籍申請協助等福利。除餐飲外，今年仍將持續招募保全、代客泊車、工程、資訊科技與市場行銷等多個部門人員。

Graton自2013年開業以來，已成為蘇諾瑪縣主要雇主之一，目前員工約2440人，預計擴建完成後將增至3200人。後續開發計畫還包括新增200間酒店客房、3500座表演劇院及夜生活娛樂空間，並預計於2027年推出成人專屬泳池設施。

在灣區科技業持續裁員、國際旅遊需求波動的背景下，Graton逆勢擴張顯得格外突出。業者指出，2025年賭場訪客已達數百萬人次，會員忠誠計畫人數年增近一成，為其持續投資的重要支撐。隨著新設施啟用與餐飲版圖擴大，Graton正試圖將自身定位由傳統博彩場域，轉型為集餐飲、娛樂與度假於一體的綜合型目的地。

另一新品牌「Playbook」為升級版運動酒吧，設有環繞式大螢幕與桌邊個人電視，...
另一新品牌「Playbook」為升級版運動酒吧，設有環繞式大螢幕與桌邊個人電視，主打社交與觀賽體驗。（Graton度假村賭場提供）

最受矚目的屋頂餐廳「Aya」，占地2萬8000平方呎，主打加州海岸料理，融合亞洲...
最受矚目的屋頂餐廳「Aya」，占地2萬8000平方呎，主打加州海岸料理，融合亞洲風味，強調季節性食材與產地來源，菜單涵蓋本地生蠔、野生海鮮及日本和牛，並搭配來自全球酒莊的珍稀酒藏。（Graton度假村賭場提供）

原住民 加州

上一則

精神航空停飛 華人直奔機場改機票 花費瞬間增三倍

下一則

公寓欠租糾紛警示 人情越界釀風險

延伸閱讀

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位
雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路
投資1.25億元 JFK機場8航廈翻新完工 逾60商戶進駐

投資1.25億元 JFK機場8航廈翻新完工 逾60商戶進駐
MONOPOLY遊戲首發 Yaamava'抽160萬元禮包

MONOPOLY遊戲首發 Yaamava'抽160萬元禮包
太浩湖百年度假村 明年將重新開張

太浩湖百年度假村 明年將重新開張

熱門新聞

AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區華裔居民搭乘Waymo前往聖荷西國際機場，行李還來不及拿出就被Waymo載走。（美聯社）

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

2026-05-03 02:18
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。(取材自FGA報告)

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

2026-04-28 02:19
嫌犯通常主動接近受害人攀談，藉機拉近距離，並假意贈送項鍊或其他飾品，借機調包或強行奪走受害人真實珠寶。（舊金山警局提供）

假送禮真搶劫 灣區連環珠寶詐搶曝光 這族群成主要目標

2026-04-30 19:44
舊金山是美國狗狗寄養費用最高的城市。(取自Pexels)

狗狗比兒童還多 舊金山日托費用 每月高達799至1699元

2026-04-28 16:28

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款