Graton賭場10億元擴建區4日盛大開幕 成北灣最大私人僱主

最受矚目的屋頂餐廳「Aya」，占地2萬8000平方呎，主打加州海岸料理，融合亞洲風味，強調季節性食材與產地來源，菜單涵蓋本地生蠔、野生海鮮及日本和牛，並搭配來自全球酒莊的珍稀酒藏。（Graton度假村賭場提供）

蘇諾瑪縣的Graton度假村賭場（Graton Resort & Casino），於4日為投資10億元的全新擴建遊玩空間舉辦剪綵儀式。據主辦方表示，今年預計新增430名員工，朝北灣最大私人雇主之一的目標邁進。

本次擴建核心亮點之一，是全新14萬4000平方呎的無菸賭場空間，內設先進撲克室、高額下注區及近2000台新型角子老虎機（Slot Machine），其中部分為全球首發遊戲。整體設計融合現代建築語彙與原住民 文化元素，並透過藝術裝置呈現Graton Rancheria部族歷史，強調文化傳承與當代娛樂體驗並重。

隨之開幕的還有三個全新打造的餐飲空間，將由拉斯維加斯資深名廚夫婦羅伊‧艾拉瑪（Roy Ellamar）與墨菲-艾拉瑪（Jennifer Murphy-Ellamar）主導。最受矚目的屋頂餐廳「Aya」，占地2萬8000平方呎，主打加州 海岸料理，融合亞洲風味，強調季節性食材與產地來源，菜單涵蓋本地生蠔、野生海鮮及日本和牛，並搭配來自全球酒莊的珍稀酒藏。餐廳亦與附近40畝農場合作，自行種植蔬果，強化「從農場到餐桌」理念。

另一新品牌「Playbook」為升級版運動酒吧，設有環繞式大螢幕與桌邊個人電視，主打社交與觀賽體驗。餐點融合多元文化，包括韓式辣醬雞翅、birria玉米片、越式燻牛肉三明治及底特律風披薩等，並加入創意甜點作為延伸。

甜點品牌「SoCo Dough Co.」則主打手工甜甜圈與義式冰淇淋，強調每日現做與創意口味，如黑芝麻、玫瑰開心果與越南咖啡等，並提供特色飲品「Dirty Milk」等甜點風飲料，從早餐到宵夜時段全面布局。

Graton度假村賭場表示，餐飲將成為未來發展重心之一，目標打造北加州重要美食目的地。部族主席薩里斯（Greg Sarris）指出，此次擴建不僅提升娛樂與餐飲體驗，也將創造數百個就業機會，帶動地方經濟發展。

在人力方面，賭場已於近日舉辦招聘活動，針對餐飲部門一次招募160人。所有餐飲職位均為工會職位，有小費職位起薪每小時19.50元，無小費職位20.50元起，並提供醫療、牙科與視力保險、每年1000元教育補助及入籍申請協助等福利。除餐飲外，今年仍將持續招募保全、代客泊車、工程、資訊科技與市場行銷等多個部門人員。

Graton自2013年開業以來，已成為蘇諾瑪縣主要雇主之一，目前員工約2440人，預計擴建完成後將增至3200人。後續開發計畫還包括新增200間酒店客房、3500座表演劇院及夜生活娛樂空間，並預計於2027年推出成人專屬泳池設施。

在灣區科技業持續裁員、國際旅遊需求波動的背景下，Graton逆勢擴張顯得格外突出。業者指出，2025年賭場訪客已達數百萬人次，會員忠誠計畫人數年增近一成，為其持續投資的重要支撐。隨著新設施啟用與餐飲版圖擴大，Graton正試圖將自身定位由傳統博彩場域，轉型為集餐飲、娛樂與度假於一體的綜合型目的地。

另一新品牌「Playbook」為升級版運動酒吧，設有環繞式大螢幕與桌邊個人電視，主打社交與觀賽體驗。（Graton度假村賭場提供）