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胡立民︰7月辦金山、台北姐妹市文化盛會

記者李怡/舊金山報導
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胡立民表示，舊金山台北姐妹市委員會的使命，是成為一座橋樑，連結兩地政府與民間力量...
胡立民表示，舊金山台北姐妹市委員會的使命，是成為一座橋樑，連結兩地政府與民間力量。（記者李怡/攝影）

舊金山市府日前舉行亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）啟動儀式，來自各族裔社區領袖齊聚一堂。舊金山台北姐妹市委員會主席胡立民在接受本報訪問時表示，台北與舊金山的關係，不只是城市交流，更象徵台灣與加州在科技、經濟與文化層面的深度連結，特別是在人工智慧（AI）領域，雙方合作正持續升溫。

胡立民指出，舊金山作為全球指標性城市，不僅擁有多元文化背景與豐富族裔結構，也是科技創新的核心，尤其在AI發展上具領先地位。舊金山不只是科技中心，更是文化與族群共融的代表。他說，正因如此，台北與舊金山的交流，具備示範意義，能讓不同族裔在合作中找到「互利共贏」的模式。

談及姐妹市的角色，胡立民強調，舊金山台北姐妹市委員會的使命，就是成為一座橋樑，連結兩地政府與民間力量。「我們希望不只是官方互動，更重要的是促進民間友好關係，讓文化、藝術、產業都能真正交流起來。」他也提到，亞太裔在舊金山歷史悠久、貢獻深遠，各族裔共同塑造了城市今日的樣貌。

為進一步深化交流，胡立民宣布將於今年7月舉辦「舊金山–台北姐妹市文化盛會」（San Francisco–Taipei Sister City Cultural Gala），結合文化、藝術與音樂交流，並邀請來自文化、商業與公民領域的領袖參與，同時也將安排跨文化對話與藝術展演，期望打造高層次交流平台。

根據活動規劃，主活動將於7月12日在舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）舉行，另於7月18日在南灣金山灣區華僑文教服務中心舉辦社區文化活動，讓更多民眾能參與其中，擴大影響力。

胡立民表示，希望透過這一系列活動，讓更多人看見台北與舊金山之間的連結，也讓不同文化背景的民眾，在交流中建立理解與信任，這不只是一場活動，而是一個長期關係的開始。

胡立民（中）表示，舊金山台北姐妹市委員會的使命，是成為一座橋樑，連結兩地政府與民...
胡立民（中）表示，舊金山台北姐妹市委員會的使命，是成為一座橋樑，連結兩地政府與民間力量。（記者李怡╱攝影）

舊金山台北姐妹市委員會即將在7月舉辦文化藝術交流活動。（受訪者供圖）
舊金山台北姐妹市委員會即將在7月舉辦文化藝術交流活動。（受訪者供圖）

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