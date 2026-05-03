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柯基咖啡屋...主業竟是銷售AI保險

編譯林思牧╱綜合報導
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Corgi Cafe裡的景象 。(谷歌地圖)
Corgi Cafe裡的景象 。(谷歌地圖)

舊金山一家由華裔共同創辦的咖啡屋，全天24小時都在營業，但它主販賣的卻不是咖啡。

聖荷西信使報報導，柯基咖啡屋（Corgi Cafe）坐落於舊金山金融區內一個科技辦公空間裡，除了賣咖啡之外，業主希望你購買他們提供的人工智慧保險

乍一看，這家位於舊金山金融區西南角的咖啡館之所以引人注目，僅僅是因為它在以夜幕降臨後靜謐著稱的街區裡，而它卻全天候24小時營業。然而，走進Corgi Cafe，你很快就會意識到，這並非一家普通的咖啡店，而是舊金山蓬勃發展的AI經濟的中心。

在極簡風格的飲品吧台後，顧客會看到一塊醒目的標語：「優秀的新創公司都由Corgi提供保險。」這裡供應各種含咖啡因的飲品、蛋白奶昔和綠色冰沙。

這家咖啡屋實際上是AI公司柯基保險Corgi Insurance的重點項目。Corgi Insurance致力於顛覆其創辦人Emily Yuan和Nico Laqua所描述的低效臃腫的保險業。該行業依靠繁瑣的文書工作來保障企業客戶的風險。

「我們完全可以取代嘉信理財（Charles Schwab）、伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）或慕尼黑再保險公司（Munich Re）–任何人們會選擇的傳統保險公司，」Laqua說。他之前曾與Yuan在一家名為Basket Entertainment的電子遊戲公司共事。

Corgi致力於透過大幅降低客戶成本，為科技公司和其他企業實現保險的現代化。該公司擁有強大的AI工具和90名員工，遠少於Laqua所說的那些從每筆保險帳單中抽取佣金的「中間商」。

兩位創始人此前從未經營過咖啡店。26歲的Laqua是AI研究員，24歲的Yuan是電腦科學專業的學生，他從史丹福大學輟學，投身於這個可能徹底改變全球經濟的行業。該公司截至今年1月已融資1.08億美元，並參與了著名的創業孵化器Y Combinator。

雖然保險是Corgi公司的主要業務，但創辦人指出，他們的咖啡店專案不僅僅是一個行銷管道。它是一個充滿冒險精神的副業，他們希望柯基咖啡屋能夠在一個正朝著大膽而不確定的未來飛速發展的城市中，成為一家經久不衰的店鋪。

AI 保險 華裔

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