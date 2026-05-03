華女買亞馬遜促銷米 驚見有蟲蠕動

一名舊金山女子在Amazon Grocery上訂購的大米中發現了蠕動的蟲子及飛蛾。示意圖。（取自Pexels）

你會在網上購買包裝食品嗎？在下口之前，請注意以下警告。

最近亞馬遜 雜貨店（Amazon Grocery）上銷售的部分食品出現不速之客，ABC 7電視台報導，一名舊金山 華女在網上訂購的大米中發現昆蟲。

「這是我在亞馬遜網購的大米……看看裡面有什麼！」這位顧客在她錄製的視頻中說，「大米里有東西……真的太噁心了！」

來自舊金山的Amy趙表示，她原本只是想買些糙米（brown rice）。由於工作繁忙，她沒去雜貨店，而是通過亞馬遜生鮮網購兩袋大米，每袋約3美元。當時正逢促銷，這筆交易看起來很划算，直到她發現米粒在動。

隨後她仔細檢查包裝袋，發現裡面確實有東西在蠕動。她拍下視頻並分享給ABC 7電視台，「裡面好像有蟲子……未開封的大米袋裡有東西在蠕動」。

乍一看很容易忽略，因為這些昆蟲與米粒混在一起。Amy趙表示，包裹送達時她沒想過要檢查。她打開袋子，把米倒進了一個容器里。「此後再回家，發現屋裡有幾隻蛾子在飛來飛去，之前我完全沒注意到……」。

「然後我看了看裝大米的容器……一打開，就有幾隻蛾子飛出來，」Amy趙這時才意識到大米裡有活物，她檢查了儲藏室里剩下的第二袋大米，並拍攝更多視頻。

「太噁心了！真的讓人作嘔，」她隨即扔掉糙米，表示要處理這件事很讓她頭疼。

Amy趙表示，她已向亞馬遜提交索賠申請，郵件顯示這家科技巨頭批准了301美元的慷慨退款以補償她的損失，並承諾款項將在七個工作日內到帳。但Amy趙說她花了三周到一個月的時間，都未收到這筆錢，並一直等待亞馬遜的答覆。

此事經媒體曝光引起廣泛關注後，Amy趙很快收到退款，外加一張價值100美元的禮品卡作為補償。對那幾袋3美元的大米來說，這筆回報相當豐厚，也提醒我們今後一定要仔細檢查包裝。