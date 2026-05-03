華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

灣區華裔居民搭乘Waymo前往聖荷西國際機場，行李還來不及拿出就被Waymo載走。（美聯社）

灣區一位華裔 居民稱，他乘坐Waymo自駕 計程車在聖荷西國際機場下車後，還來不及拿出放在後車廂的行李，Waymo就揚長而去。他一直試圖透過Waymo客服找回行李，但對Waymo到目前為止提出的解決方案感到不滿。

灣區NBC電視台報導，金迪（Di Jin，音譯）4月25日首次從南灣桑尼維爾住家搭乘Waymo前往聖荷西國際機場出差，一路上過程順利。然而，當抵達機場後，他下車到後車廂取行李時，問題發生了。

金迪說：「我按了後車廂開啟按鈕，但沒反應，接著車子就開走了。」

金迪馬上致電Waymo客服，但客服告訴他，車子已在回程路上，無法調轉車頭。於是，金迪只好空手飛往聖地牙哥 ，既沒有行李，也沒有換洗衣物，更沒有工作資料。

當日下午稍晚，Waymo發了電子郵件給金迪，告訴他其行李已安全存放在當地倉庫。

Waymo客服代表寫道：「雖然我們非常希望盡快將行李交還給您，但Waymo無法為您支付運費。」

客服代表還補充，如果金迪不想支付運費，還有另一個選擇，即Waymo可以提供他兩次免費搭乘服務，方便他往返倉庫取回行李。

金迪覺得，要他支付運費並不公平，而且，要他花兩個多小時往返舊金山取回行李也不公平。

金迪說：「Waymo提供的方案聽起來爛透了，完全不合理，因為這根本不是我的錯。」

NBC指出，Waymo在其失物招領網頁上寫道：「對於行程結束後遺留在車內的物品，本公司概不負責，也不會對遺失物品提供賠償。」

Waymo表示，失物若被找到，乘客可以前往其指定地點領回，這個地點每周七天開放，時間從上午8時到下午6時。

不過，NBC指出，Waymo網頁也寫明：「到達目的地後，當您下車時，後車廂會自動打開。」但金迪表示，他下車後，Waymo計程車的後車廂並沒有自動打開。他說：「我跟他們說得很清楚，這不是失物招領，我按了後車廂開啟按鈕，可它就是沒反應。」

金迪表示，他是無人駕駛技術的粉絲，但這次經歷讓他很失望。