金山獨棟屋搶手 凶宅高於要價成交

這棟去年秋季發生一家四口命案的舊金山房屋，最近以高於定價70萬美元價格售出。（谷歌街景）

舊金山 一棟房屋去年發生一家四口命案，一個多月前掛牌上市，竟迅速以高於定價70萬美元售出。

舊金山紀事報報導，根據房地產 公司Compass的房源訊息，這棟位於舊金山西伍德高地區（Westwood Highlands）930 Monterey Boulevard的三房二浴獨棟屋於3月20日掛牌求售，定價149萬9950美元。然而，上市僅四天就已鎖定買家，並於4月15日以220萬美元價格成交。

去年10月，居住在這棟房屋的一家四口被發現陳屍家中，當局認為這是一起謀殺後自殺案。57歲的奧裘特里（Thomas Ocheltree）及其兩個女兒（分別為9歲和12歲）遭槍殺，而奧裘特里的妻子張寶拉（Paula Truong，音譯）則在車庫內自殺身亡。

公開紀錄顯示，這家人於2014年以135萬美元買下這棟房子，後來於2022年重新貸款 224萬美元，但未能按時償還房貸，最終房屋被裁定法拍。

消息一出，許多人不禁問道：為何有人想住在那裡？為何有人願意花這麼多錢買一棟發生過如此駭人聽聞事件的房子？

舊金山標準（San Francisco Standard）將這歸納成是舊金山生活的三場悲劇。

第一樁悲劇：市井小民的絕望

奧裘特里一家生活艱辛，但在舊金山並非個案。夫婦倆經營小生意，女兒們就讀當地公立學校，一家人努力過著所謂的「正常」中產階級生活。然而，問題在於，在舊金山想過中產階級生活必須非常富有。

沒有人能確切知道是什麼原因導致張寶拉做出這樣的決定。但正如先前報導，這位母親在多年不斷累積的經濟、生意失敗、最終失去全家人共同生活的房子的壓力下，終於崩潰。

第二樁悲劇：這筆房地產交易並不出人意料

三房二浴的獨棟家庭起步屋（starter family home）在舊金山非常少有。據舊金山城市規畫局的報告，該市去年僅新建了17棟獨棟住宅。正因如此，許多人才願意出高價購買這棟房子。舊金山標準稱，如果不是因為發生過命案，這棟房子很可能可賣到接近280萬美元。

第三樁悲劇︰拆掉重建極其困難

有些人覺得，面對這種悲劇或許可以做些人道、實際、療癒人心的事，例如將房子拆掉重建。

然而，在舊金山興建房屋極其困難，造價讓人望而生畏，審批和規畫流程動輒數年，這樣的提議簡直荒謬可笑。因此，將尚可居住的房屋打掉重建，幾乎是不可想像的。

舊金山標準稱，舊金山居民生活在一個房價如此之高、經濟壓力如此之大、以致於足以釀成悲劇的城市，但即便像拆除悲劇現場、重建家園的舉動，人們竟也無能為力。