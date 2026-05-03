沙加緬度熱門公園周邊 實施夜間禁止停車

沙加緬度將限制夜間停車，包括兩個熱門公園。圖為其中之一的William Land Park園區配置圖。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度市議會4月28日表決通過，在市內部分地區實施夜間停車限制措施，其中包括兩座熱門公園的周邊道路。此外，市府也將在那多馬斯（Natomas）的Gateway Oaks Drive沿線設置「全天禁止停車」標誌，以明確傳遞禁停規定 。

市議會批准，在McKinley Park、William Land Park以及北沙加緬度的Winner′s Circle Park特定路段設置標誌，禁止晚間11時至翌日清晨5時停車。市議員Caity Maple與Mai Vang對此措施投下反對票。

根據沙加緬度市府報告，以下公園周邊道路將實施夜間禁止停車：

─McKinley Park：McKinley Boulevard（Alhambra Boulevard至33街公園側）、33街西側（McKinley Boulevard至H街）、33街東側（McKinley Boulevard至Park Way），以及Park Way（33街至35街）。

─William Land Park：15大道（18街至Land Park Drive），包括Fairytale Town與WPA Rock Garden之間的園內道路。

─Winner′s Circle Park：公園三面道路，包括Erickson Street、Dixieanne Avenue與Evergreen Street沿線，均禁止停車。

市府報告指出：「上述三座公園皆於日落至日出期間對外關閉，但民眾仍經常在閉園後將車輛停放於周邊。」透過設置限制與標誌，可明確傳達禁止停車時段、強化公園關閉規定，並有助於維持區域淨空。

至於Gateway Oaks Drive，原本就已禁止停車。報告指出，雖然路緣已漆成紅線，但「仍有車輛持續違規停放」。增設「禁止停車」標誌可進一步提醒駕駛不得停車，並協助維持道路暢通。相關標誌將設置於West El Camino Boulevard至Weald Way之間的道路兩側。

市議員Caity Maple上周四在電話訪問中表示，她通常反對針對無家可歸者的單一性措施。她說：「我們在市內乃至更廣範圍內，很擅長告訴人們『不能待在哪裡』，卻沒有做好告訴他們『可以去哪裡』。」Maple曾坦言年輕時曾有無家可歸的經歷。

在公眾發言中，來自Sacramento Ticket Defense Clinic的組織者AJ Albano也表達反對意見：「你們正持續將無家可歸本身刑事化。」