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灣區空汙新規成本高 低收、老屋擬豁免

編譯林思牧／綜合報導
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電熱泵熱水器（electric heat pump water heater）的...
電熱泵熱水器（electric heat pump water heater）的價格可能對低收入戶造成重大負擔。 (谷歌網路)

灣區嚴格的反空氣汙染法規，預期在未來幾年逐步縮緊天然氣熱水爐與暖氣的使用。但有關單位似乎有意讓某些族群豁免，以免影響民生。

舊金山紀事報報導，未來幾年，隨著全美最嚴格的污染防治法規之一在灣區生效，燃燒天然氣的熱水器和瓦斯爐將基本上從舊金山灣區的商店貨架上消失。但灣區空氣品質管理局（Bay Area Air District）將討論是否允許低收入家庭或因房屋結構限制而難以負擔更換瓦斯熱水器的家庭獲得豁免。

在最近的報告中，該管理局工作人員估計，安裝一台電熱泵熱水器（electric heat pump water heater，包括設備和人工）的平均成本，比安裝一台瓦斯熱水器高出約3500美元。而且，目前35加侖及以下容量的熱水器，還沒有電熱水器可選配。

該提案將允許業主申請一次性豁免，以便有更多時間進行升級改造，並讓市場有時間跟上需求，從而縮小價格差距。符合條件的情況包括：房屋需要進行重大電氣或結構升級才能安裝新電器、低收入家庭以及熱水器容量非常小的家庭。

政府工作人員估計，這些變更將使高達38%的新熱水器安裝項目符合豁免條件，其中包括 18% 的低收入業主案例和另外 20% 的受建築限制（例如空間或電力容量限制）影響的業主案例。

舊金山灣區空氣品質管理局的目標，是控制那些排放會形成霧霾的氮氧化物（NOx）的家用器具，這些污染物會污染空氣。相關規定也適用於零售商，要求從2027年起，所有熱水器必須全部採用零氮氧化物排放標準；家用空氣清淨機則從2029年開始實施；大型商用空氣清淨機則從2031年開始實施。

該機構表示，家用暖氣設備產生的污染總量與車輛交通產生的污染總量大致相當（該規定不適用於爐灶、烤箱或烘衣機，因為這些設備向室外空氣排放的氮氧化物較少）。改用熱泵等電器設備有助於改善當地的空氣品質。

灣區 低收入 舊金山

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