舊金山國際機場示威封路 數名民選官員被捕

舊金山國際機場服務人員1日舉行五一遊行，短暫封鎖了國際航站樓出發層的道路，交通因而必須改道，並導致數名舊金山民選官員被捕。(美聯社)

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山國際機場（SFO）服務人員5月1日舉行五一遊行，要求解決工資糾紛等問題，短暫封鎖了國際航站樓出發層的道路，交通因而必須改道，並導致數名舊金山民選官員被捕。

示威者封鎖通往國際航站樓的道路後，數名舊金山民選官員被捕，包括議會主席孟達文（Rafael Mandelman）、議員陳詩敏（Connie Chan）以及前議員金貞妍（Jane Kim）。代表聖馬刁縣（San Mateo County）及聖塔克拉拉縣（Santa Clara）部分地區的州參議員貝克（Josh Becker）也被捕。

警方在實施逮捕前曾警告抗議者清理街道。

「舊金山機場是人民的機場，」陳詩敏在被捕前對支持者說，「我們知道我們的工人理應獲得公平的薪酬、公平的合同。」

「我以前被捕過，」 孟達文說，「我曾與酒店工人一起被捕，曾為婚姻平權被捕，也曾為機場工人被捕。這些人爭取公平合同已有一年之久，我希望在這個五一勞動節表達支持。」

包括這些議員在內的約25名被捕者被開具傳票後獲釋。

這場由SEIU（服務業雇員國際工會）領導的示威活動，是灣區May Day期間聚焦勞工和移民權利的一系列行動之一。周五上午，數百名機場工人聚集在國際航站樓前舉行集會。

SFO官員表示，機場已為此次示威活動簽發了言論自由許可。同時畫定特定區域以確保旅客能夠正常通行。

封閉期間，前往國際航站樓的車輛被引導至下層到達層，國內航站樓未受影響。機場隨後表示，國際航站樓道路的所有車道已於周五下午重新開放。

May Day（又稱國際勞動節）長期以來與勞工組織活動相關，在美國，這一天也常與移民權利示威活動聯繫在一起。

周五上午，抗議者還短暫封鎖了屋崙舊金山灣機場（Oakland San Francisco Bay Airport）外的道路；在柏克萊市中心，100多人手持標語，譴責川普及其行政優先事項，許多人認為這些政策將企業利益置於勞動人民之上。