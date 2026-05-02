我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國汽油價格漲幅G7之最 開戰以來大漲42%

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

舊金山國際機場示威封路 數名民選官員被捕

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山國際機場服務人員1日舉行五一遊行，短暫封鎖了國際航站樓出發層的道路，交通因...
舊金山國際機場服務人員1日舉行五一遊行，短暫封鎖了國際航站樓出發層的道路，交通因而必須改道，並導致數名舊金山民選官員被捕。(美聯社)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山國際機場（SFO）服務人員5月1日舉行五一遊行，要求解決工資糾紛等問題，短暫封鎖了國際航站樓出發層的道路，交通因而必須改道，並導致數名舊金山民選官員被捕。

示威者封鎖通往國際航站樓的道路後，數名舊金山民選官員被捕，包括議會主席孟達文（Rafael Mandelman）、議員陳詩敏（Connie Chan）以及前議員金貞妍（Jane Kim）。代表聖馬刁縣（San Mateo County）及聖塔克拉拉縣（Santa Clara）部分地區的州參議員貝克（Josh Becker）也被捕。

警方在實施逮捕前曾警告抗議者清理街道。

「舊金山機場是人民的機場，」陳詩敏在被捕前對支持者說，「我們知道我們的工人理應獲得公平的薪酬、公平的合同。」

「我以前被捕過，」 孟達文說，「我曾與酒店工人一起被捕，曾為婚姻平權被捕，也曾為機場工人被捕。這些人爭取公平合同已有一年之久，我希望在這個五一勞動節表達支持。」

包括這些議員在內的約25名被捕者被開具傳票後獲釋。

這場由SEIU（服務業雇員國際工會）領導的示威活動，是灣區May Day期間聚焦勞工和移民權利的一系列行動之一。周五上午，數百名機場工人聚集在國際航站樓前舉行集會。

SFO官員表示，機場已為此次示威活動簽發了言論自由許可。同時畫定特定區域以確保旅客能夠正常通行。

封閉期間，前往國際航站樓的車輛被引導至下層到達層，國內航站樓未受影響。機場隨後表示，國際航站樓道路的所有車道已於周五下午重新開放。

May Day（又稱國際勞動節）長期以來與勞工組織活動相關，在美國，這一天也常與移民權利示威活動聯繫在一起。

周五上午，抗議者還短暫封鎖了屋崙舊金山灣機場（Oakland San Francisco Bay Airport）外的道路；在柏克萊市中心，100多人手持標語，譴責川普及其行政優先事項，許多人認為這些政策將企業利益置於勞動人民之上。

舊金山

上一則

舊金山「愚蠢法規」競賽結果出爐 天花板高度奪冠

下一則

ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群

延伸閱讀

屋崙機場與舊金山和解 更名「屋崙舊金山灣機場」

屋崙機場與舊金山和解 更名「屋崙舊金山灣機場」
舊金山機場新規 無需機票可至登機口接送親友

舊金山機場新規 無需機票可至登機口接送親友
打擊機場「黑車拉客」 JFK設監控中心

打擊機場「黑車拉客」 JFK設監控中心
角逐聯邦眾議員 威善高知名度、資金充足領跑

角逐聯邦眾議員 威善高知名度、資金充足領跑
為阻遭地契詐騙選民被驅逐 布碌崙市議員遭警壓制逮捕

為阻遭地契詐騙選民被驅逐 布碌崙市議員遭警壓制逮捕

熱門新聞

AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
聖荷西一名幼兒在寄養期間死亡，至少10名社工被停職；示意圖，非新聞內容當事者。(取材自Pexels)

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

2026-04-24 16:46
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。(取材自FGA報告)

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

2026-04-28 02:19
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了