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張麗娜參選舊金山教委 主打教育公平

記者李怡╱舊金山報導
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華裔張麗娜參選舊金山學區教育委員，主打教育公平與家庭支持。(受訪者提供)
華裔張麗娜參選舊金山學區教育委員，主打教育公平與家庭支持。(受訪者提供)

隨著6月2日舊金山校區教育委員選舉臨近，候選人張麗娜（Virginia Cheung）於5月1日發表競選聲明，強調教育公平、家庭支持與社區代表性，並呼籲選民積極參與投票

張麗娜指出，5月1日是亞太裔傳統月的開始，更是學區選舉選票寄出的時間點。她表示，在這樣的時刻參選，象徵對教育工作者、移民家庭與亞裔社區的支持與承諾。

身為難民之女與公立學校家長，張麗娜分享自身成長經歷，指出父母曾在缺乏語言資源與制度支持下辛苦工作。如今作為單親母親，她深刻體會在舊金山平衡育兒、教育與工作的壓力，認為現行教育體系仍未充分回應多元家庭需求。

她主張，公立教育體系應更具回應性與代表性，「要走進家庭，而不是把家庭排除在外」。她並強調，學校不只是教學場所，更是社區的重要支撐。

張麗娜曾任Wu Yee Children′s Services政策主任，期間推動擴大幼兒教育與家庭支援服務，協助更多學童做好入學準備。她表示，在疫情期間，團隊也曾動員提供食物與學習資源，協助有需要的家庭度過難關。

在近期教師罷工期間，張麗娜擔任協調聯絡人，她指出，過程中看到學生、家長與教師之間的團結，也聽到教育工作者對工作環境壓力的反映，以及家長在為孩子爭取基本資源時面臨的困難。

張麗娜在聲明中提出多項教育願景，包括確保學校人力充足與穩定、推動具文化認同的課程內容，以及強化學校與家庭之間的合作關係。她認為，在舊金山這樣的城市，不應有任何孩子因為制度問題而失去接受優質教育的機會。

目前，張麗娜已獲多個教育團體背書。她呼籲選民關注此次學區選舉，並透過投票、志工與社區參與，共同推動教育改革。選票已於本周寄出，投票截止日為6月2日。

學區 投票 移民

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