我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國汽油價格漲幅G7之最 開戰以來大漲42%

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ACoM於1日舉辦關於「仇亞情緒未退燒，聯邦立法仍難止暴」的線上簡報會議。（記者...
ACoM於1日舉辦關於「仇亞情緒未退燒，聯邦立法仍難止暴」的線上簡報會議。（記者李怡/翻攝）

在亞太裔傳統月開跑之際，美國社區媒體（ACoM）聯合美國亞裔記者協會（AAJA）1日舉辦全國媒體簡報會，聚焦讓亞裔社區不安的現實：亞裔仇恨事件依然居高不下，甚至達到疫情前的近三倍。

簡報會指出，2021年5月，前總統拜登（Joe Biden）簽署「COVID-19 Hate Crimes Act」目的是簡化仇恨犯罪通報流程、強化地方與州政府的回報機制。然而，與會專家表示，法案雖改善報案，但未能有效遏止仇亞犯罪發生。

AAJC主席John C. Yang在會中表示，仇恨事件不僅沒有消退，反而在某些政治與社會氛圍下更加明顯。近年針對華裔與印度裔的言論攻擊升溫，也與政治人物的言辭有關。

與會者多次提及川普總統近期針對亞裔族群的言論，引發新一波關注。專家認為，這類帶有標籤化與「他者化」（othering）的政治語言，會直接影響社會對少數族裔的態度，甚至轉化為現實中的歧視與暴力。

數據研究機構Stop AAPI Hate代表指出，目前仇恨事件仍呈現「高頻但低報案」的情況，許多受害者因語言障礙、移民身分、或對執法機構的不信任而選擇沉默。尤其在移民社區，對於移民執法單位（ICE）的恐懼，也成為阻礙報案的重要因素。

多位媒體與社區代表在問答環節提出關鍵問題，包括哪些族群最容易成為目標、為何多年來倡議與運動仍難降低仇恨事件、法案在執行上究竟存在哪些漏洞等。

專家回應指出，目前制度上的主要缺口，包括地方執法單位對仇恨犯罪定義不一、檢方起訴門檻高，以及聯邦與地方數據整合不足，導致許多案件未被正式列為仇恨犯罪。

會議表示，仇恨不僅針對亞裔，穆斯林、錫克教徒等族群面臨仇恨危機也增加，且已擴及更廣泛少數族群。

會中亦有媒體提問，社群媒體是否助長仇恨言論擴散。與會者普遍認為，錯誤資訊與極端言論在網路快速傳播，確實加劇社會分裂，使仇恨更容易被放大與正常化。

與會專家強調，除了立法與執法，教育與文化代表性同樣關鍵。例如在學校推動多元文化教育、在主流娛樂中增加亞裔形象，都有助於減少刻板印象與誤解。

對一般民眾而言，專家建議，若遭遇或目睹仇恨事件，可透過社區組織或線上平台通報，同時保留證據並尋求法律協助。社區之間也應加強互助，建立更安全的支持網絡。

這場簡報會傳遞出明確訊息，，法律只是起點，若缺乏制度落實與社會共識，仇恨問題仍將存在，對亞裔與其他少數族群構成長期挑戰。

ACoM於1日舉辦關於「仇亞情緒未退燒，聯邦立法仍難止暴」的線上簡報會議。(記者...
ACoM於1日舉辦關於「仇亞情緒未退燒，聯邦立法仍難止暴」的線上簡報會議。(記者李怡╱翻攝)

移民 拜登 仇恨犯罪

上一則

超夢回歸 寶可夢GO Fest 2026登場 首度全球免費開放

下一則

郵輪停靠金山 乘客苦等近9小時才通關 美好假期成噩夢

延伸閱讀

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑

20%美國人怕華裔搶工作 亞太裔焦慮美國人身分被質疑
加州去年反仇恨熱線近千宗通報 語言、安全仍是求助關鍵

加州去年反仇恨熱線近千宗通報 語言、安全仍是求助關鍵
亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯

亞太裔論壇五強交鋒 醫保移民政見分歧明顯
川普轉發保守派名嘴稱中國印度「鬼地方」 禁出生公民權再添爭議

川普轉發保守派名嘴稱中國印度「鬼地方」 禁出生公民權再添爭議
ICE與地方警合作 資料遭封鎖

ICE與地方警合作 資料遭封鎖

熱門新聞

AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
聖荷西一名幼兒在寄養期間死亡，至少10名社工被停職；示意圖，非新聞內容當事者。(取材自Pexels)

灣區2歲童寄養身亡 聖縣逾10名社工遭停職

2026-04-24 16:46
美國政府問責基金會（FGA）日前發布的報告，揭示糧食券欺詐現象嚴重。(取材自FGA報告)

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

2026-04-28 02:19
以親民價格、創意商品與「文青風」門市氛圍走紅的連鎖超市Trader Joe's，購物體驗引起越來越多社群討論。（記者楊青/／攝影）

Trader Joe's人氣旺 生鮮品質、停車…遭吐槽

2026-05-01 02:14

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了