ACoM：仇亞情緒未退燒達疫前3倍 華裔成主要受害群

ACoM於1日舉辦關於「仇亞情緒未退燒，聯邦立法仍難止暴」的線上簡報會議。（記者李怡/翻攝）

在亞太裔傳統月開跑之際，美國社區媒體（ACoM）聯合美國亞裔記者協會（AAJA）1日舉辦全國媒體簡報會，聚焦讓亞裔社區不安的現實：亞裔仇恨事件依然居高不下，甚至達到疫情前的近三倍。

簡報會指出，2021年5月，前總統拜登 （Joe Biden）簽署「COVID-19 Hate Crimes Act」目的是簡化仇恨犯罪 通報流程、強化地方與州政府的回報機制。然而，與會專家表示，法案雖改善報案，但未能有效遏止仇亞犯罪發生。

AAJC主席John C. Yang在會中表示，仇恨事件不僅沒有消退，反而在某些政治與社會氛圍下更加明顯。近年針對華裔與印度裔的言論攻擊升溫，也與政治人物的言辭有關。

與會者多次提及川普總統近期針對亞裔族群的言論，引發新一波關注。專家認為，這類帶有標籤化與「他者化」（othering）的政治語言，會直接影響社會對少數族裔的態度，甚至轉化為現實中的歧視與暴力。

數據研究機構Stop AAPI Hate代表指出，目前仇恨事件仍呈現「高頻但低報案」的情況，許多受害者因語言障礙、移民 身分、或對執法機構的不信任而選擇沉默。尤其在移民社區，對於移民執法單位（ICE）的恐懼，也成為阻礙報案的重要因素。

多位媒體與社區代表在問答環節提出關鍵問題，包括哪些族群最容易成為目標、為何多年來倡議與運動仍難降低仇恨事件、法案在執行上究竟存在哪些漏洞等。

專家回應指出，目前制度上的主要缺口，包括地方執法單位對仇恨犯罪定義不一、檢方起訴門檻高，以及聯邦與地方數據整合不足，導致許多案件未被正式列為仇恨犯罪。

會議表示，仇恨不僅針對亞裔，穆斯林、錫克教徒等族群面臨仇恨危機也增加，且已擴及更廣泛少數族群。

會中亦有媒體提問，社群媒體是否助長仇恨言論擴散。與會者普遍認為，錯誤資訊與極端言論在網路快速傳播，確實加劇社會分裂，使仇恨更容易被放大與正常化。

與會專家強調，除了立法與執法，教育與文化代表性同樣關鍵。例如在學校推動多元文化教育、在主流娛樂中增加亞裔形象，都有助於減少刻板印象與誤解。

對一般民眾而言，專家建議，若遭遇或目睹仇恨事件，可透過社區組織或線上平台通報，同時保留證據並尋求法律協助。社區之間也應加強互助，建立更安全的支持網絡。

這場簡報會傳遞出明確訊息，，法律只是起點，若缺乏制度落實與社會共識，仇恨問題仍將存在，對亞裔與其他少數族群構成長期挑戰。