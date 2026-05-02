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又是夏威夷恐龍灣 南灣66歲華女浮潛溺亡

記者張宏、編譯組／綜合報導
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恐龍灣因形似一頭趴臥海中的恐龍而得名，有廣大珊瑚礁石和繽紛魚群，且部分區域深度不...
恐龍灣因形似一頭趴臥海中的恐龍而得名，有廣大珊瑚礁石和繽紛魚群，且部分區域深度不深，是浮潛勝地。（美聯社）

來自南灣金寶市（Campbell）66歲華女孫建萍（Jian Ping Sun，譯音）日前在檀香山恐龍灣（Hanauma Bay）浮潛時被發現失去知覺，當時她距離岸邊只有約10呎，救生員對其進行心肺復甦後送往醫院，仍不治身亡。

綜合媒體SFGATE、NBC電視台報導，事發當天上午9點30分左右，救生員發現她失去意識後，隨即將她救往岸邊並進行心肺復甦（CPR），但最終她仍在醫院被宣告死亡。檀香山市法醫已證實其死訊。發言人Christian Hellum表示，死因仍在調查中。目前尚不清楚她為何在海灣中失去意識，但調查人員認為並無他殺因素。

檀香山法醫局（Honolulu Department of the Medical Examiner）通過電子郵件向SFGATE證實，孫女士來自金寶市。

根據恐龍灣州立公園網站資訊顯示，該地為熱門旅遊景點，每年接待約50萬遊客，而該海灣的浮潛死亡人數，也高於夏威夷其他地點，2017年至2018年間恐龍灣共發生28起遊客死亡事件。

NBC電視台指出，夏威夷遊客的意外死亡中，多數與溺水有關，其中大部分案例是浮潛導致。本報2024年曾報導，領英華人工程師在恐龍灣浮潛時不幸溺水身亡，其父母決定捐器官救三人的事件。2025年，本報亦曾報導華人游泳教練夫婦賈鶴增和喬鈺在夏威夷凱阿拉凱夸灣州立歷史公園（Kealakekua Bay State Historical Park）準備浮潛時，突然聽到落水青年大呼求救；夫妻倆合力展開救援，將溺水者成功救上岸。

恐龍灣比很多人想像的危險，據Staradvertiser報導，2018年初，這裡發生兩起溺水事件。當年1月一名59歲的韓國遊客使用傳統面罩和呼吸管進行浮潛，之後被發現失去意識。檀香山緊急服務部門發言人Shayne Enright表示，救生員將該女子從約三呎深的水中救起，並在沙灘上對她進行心肺復甦，但送醫後不治。同年2月60歲韓國女性李正妍（Jeongyeon Lee，譯音）在被發現昏迷在水中，此前她正在使用兩件式呼吸管和面罩進行浮潛。救生員對她進行心肺復甦，並緊急送往醫院，但最終仍不幸去世。

夏威夷 恐龍

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