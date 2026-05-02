華人潛水事故頻傳 教練：浮潛不是會游泳就沒事

浮潛看似只要戴上面鏡、配備呼吸管即可親近海洋的休閒活動，但依然危機四伏。（示意圖，取自pexels/Pla B）

浮潛看似只要戴上面鏡、拿著呼吸管，新手也可以很容易進行的親近海洋休閒活動，但潛水教練Seven李提醒，許多事故往往源於基本觀念錯誤，與安全意識不足。潛水只要出事就沒有小事，浮潛並不是會游泳就沒事，從裝備選擇、呼吸管設計到水域判斷，都可能直接影響風險高低。

Seven李表示，提到浮潛，大家可能覺得只要會游泳，不用穿救生衣就可以，但這是一個誤區。浮潛最重要是裝備的選擇，通常是面鏡和呼吸管兩件套，但是下水前，要了解如何使用這些裝備。浮潛是戴著面罩看水底，通過上面呼吸管呼吸。

有的呼吸管設計自動防堵，水面如果超過呼吸管高度，就會有球堵住管道防止海水倒灌，但該管同時也無法用於呼吸；而有的呼吸管很短，且沒有防堵裝備，就會有吸到海水導致嗆水的風險。夏威夷 海水清澈，人們在透明度高的水下很難分清水的深度，可能會不自主游到深水區，這樣就從浮潛變成深度更大的自由潛（Freediving），導致呼吸管長度不夠發生嗆水事故。他建議新手或游泳技巧一般的人，浮潛要穿救生衣。

自由潛對身體條件有要求，需要不斷訓練才能從事，不是在泳池能憋氣一分鐘，就可自由潛水。通常遊客沒有潛水電腦表提示深度，潛到過深水域時，二氧化碳耐受不夠，想上去就會來不及。他指出 ：「人在海水裡面對深度和時間的感知會受多方影響，如果氣息力量不夠，就會嗆水。」

自由潛一定要有同伴，且是一個人在水面上，一個在水下，上面的人要戴著呼吸管和面鏡留意水下同伴狀況。他說，隨著潛水的深度增加，處理方式也不同。潛水關乎生命，大家要謹慎對待。