聖荷西新公園命名華裔先驅Bill Kee 市議會全票通過

聖荷西市議會28日全票通過，將市區西南部一塊1.2畝的未開發土地改造成一座新公園，並以已故的Bill Kee的名字命名。(Google Maps)

聖荷西一座即將興建的公園，會採用一位華裔 美國先驅人士的名字來命名。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，聖荷西市議會28日全票通過一項計畫，將市區西南部一塊1.2畝的未開發土地改造成一座新公園，並以已故的Bill Kee的名字命名。Bill Kee曾在上世紀40年代領導了一場保護聖荷西歷史最悠久的華埠 的運動。

當市議員準備就公園計畫進行投票 表決時，Bill Kee的兩位後裔發言支持以他的名字命名公園。支持者表示，該計畫將為87號公路以西人口稠密的住宅區帶來急需的開放空間。

「這是漫長努力的完美結晶，」Bill Kee的93歲的女兒Gerrye Wong在投票結束後立即告訴媒體，「這表明聖荷西正在認可華人社區的影響和重要性。」

規畫中的公園用地位於Rinconada Drive的盡頭，距離Almaden Expressway和Curtner Avenue出口匝道不遠。聖荷西市於2013年通過一項開發協議獲得了這塊土地，該協議為鄰近的Latitude 37公寓大樓的建設鋪平了道路。

如今，這塊三角形地塊部分荒廢，垃圾和破舊的家具散落在無人管理的土地上。人們還在環繞這地塊的搖搖欲墜的鐵絲網上剪開了幾個缺口。新核准的規畫方案將在該地塊的西側打造一片開闊的綠地。根據該方案，公園設施將包括鋪設橡膠地面的兒童遊樂區、野餐區、環形步道以及新的景觀綠化。市政府官員表示，應居民要求，公園東側也將建造授粉花園（pollinator gardens）。

Bill Kee於1989年去世，享年86歲。在聖荷西華裔社區遭受廣泛歧視的年代，他成了當地的傑出人物。身為聖荷西一家知名百貨公司的經理，Bill Kee打破了當地多個組織的種族壁壘，成為第一位加入聖荷西扶輪社（San Jose Rotary Club）、蘇格蘭禮兄弟會（Scottish Rite fraternity）和聖荷西商會（San Jose Merchants Association）的華裔美國人。