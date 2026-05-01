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「國際珍奶日」史丹福論壇 Boba Bliss創辦人分享創業歷程

記者王湘涵╱巴洛阿圖報導
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在史丹佛大學黃仁勳工程中心，灣區品牌Boba Bliss以手搖飲文化為主題的小型...
在史丹佛大學黃仁勳工程中心，灣區品牌Boba Bliss以手搖飲文化為主題的小型講座。（記者王湘涵╱攝影）

4月30日是「國際珍奶日」（National Bubble Tea Day），目的是慶祝這款發源自台灣、風靡全球的經典飲品。無獨有偶，一場在史丹福大學黃仁勳工程中心，以手搖飲文化為主題的小型講座，成為連結台灣與矽谷創業精神的縮影。灣區品牌Boba Bliss受邀分享創業歷程，從東灣起家到打入科技公司總部，從飲料開始，談的是一段關於文化、品質與人情味的故事。

創辦人之一Nikki分享：我們希望做出一杯讓亞洲人驕傲，也能讓美國人理解的茶飲文...
創辦人之一Nikki分享：我們希望做出一杯讓亞洲人驕傲，也能讓美國人理解的茶飲文化。（記者王湘涵╱攝影）

由三姊弟與家人共同創立的Boba Bliss，將對珍珠奶茶的熱愛轉化為品牌核心，創辦人之一Nikki指出，珍奶對許多台灣人而言不只是日常飲品，更是一種生活方式與情感連結：我們希望做出一杯讓亞洲人驕傲，也能讓美國人理解的茶飲文化。

品牌約六年前自東灣布利桑頓與都布林起步，從最初面對大型連鎖品牌的壓力中逐步站穩腳步，如今已發展至五個據點，並成功進駐Meta總部。團隊坦言，當初僅有四人核心成員，卻要與全美擁有數百家門市的品牌競標：壓力雖然很大，但也證明只要把品質做到最好，小品牌也有機會被看見。

在產品理念上，Boba Bliss強調回歸茶飲本質，不同於部分市售飲品使用奶精粉與高果糖漿，品牌堅持採用天然食材與當地鮮乳，所有配料皆於店內手工製作，珍珠與茶飲每數小時重新烹煮且不使用隔夜原料，以維持風味與品質。Nikki分享，這樣的堅持其實源自台中茶飲文化，重視茶香、比例與口感的平衡。

主廚Tony研發的開心果奶油系列。（記者王湘涵╱攝影）
主廚Tony研發的開心果奶油系列。（記者王湘涵╱攝影）

其中最具代表性的開心果奶油系列，靈感來自義大利旅遊經驗，將當地盛產的開心果與亞洲茶飲結合，展現跨文化與創新，團隊認為，珍珠奶茶在海外發展的關鍵，不只是複製，而是在地融合與再創造。

除了產品本身，品牌也特別重視顧客關係，從拒絕使用奶精、到顧客不滿意可直接更換，Boba Bliss試圖提升亞洲餐飲服務的標準，讓珍珠奶茶不只是流行飲品，而是一種像朋友一樣有溫度的文化體驗。

Nikki也分享自己難忘的經驗，首次外燴服務是一場在納巴舉行的婚禮，當時即使經驗不足，仍努力完成任務；事後才得知邀請他們的顧客身患重病，並在婚禮後不久離世，這段經歷也讓團隊深刻體會：我們賣的不只是一杯飲料，也是參與人生重要時刻的記憶。

現場觀眾排隊領取奶茶。（記者王湘涵╱攝影）
現場觀眾排隊領取奶茶。（記者王湘涵╱攝影）

講座現場除了分享創業經驗外，Boba Bliss也帶來了三款人氣飲品請現場觀眾品嚐，包括主廚Tony研發的開心果奶油茉莉系列、經典黑糖珍珠鮮奶以及以山茶花烏龍茶。在「國際珍奶日」這天，這份突如其來的小確幸，讓代表台灣精神的珍奶文化除了在論壇的分享裡，也透過味覺留下深刻的印象。

矽谷 灣區 史丹福大學

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