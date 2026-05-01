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Uber共同創始人卡蘭尼克返灣區 轉戰AI創立Atoms

編譯林思牧／綜合報導
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共乘服務龍頭優步Uber共同創始人卡蘭尼克，重返舊金山創辦人工智慧公司Atoms...
共乘服務龍頭優步Uber共同創始人卡蘭尼克，重返舊金山創辦人工智慧公司Atoms。(路透)

共乘服務龍頭優步Uber共同創始人卡蘭尼克（Travis Kalanick）重返舊金山，這次他是來宣布創辦人工智慧公司Atoms。

舊金山標準報報導，和其他加州億萬富豪一樣，卡蘭尼克曾自豪地宣布離開加州。這位優步創始人、如今變身為人工智慧巨頭，於去年12月搬到了德州首府奧斯汀。

但就在上周，當他推出自己的「實體AI」（physical AI）新創公司Atoms時，這位科技界的「壞小子」又回到了舊金山灣區。卡蘭尼克在X平台上發布了一系列帖子，宣布他的新公司Atoms將專注於食品、交通和採礦領域的人工智慧，並承諾「包容且安全」，同時「幫助那些被壓迫的建設者 」（uplift the downtrodden and oppressed builders）。

Atoms的「全球發布會」將於30日晚間在舊金山一處未公開的地點舉行，僅限受邀人士參加。

這場活動標誌著這位行事張揚的億萬富豪，重返他曾經用按需私人汽車服務和董事會醜聞徹底改變的城市。2017年，卡蘭尼克因性騷擾指控和領導層醜聞被迫從優步辭職。接下來的八年，他在奧斯汀玩滑水，獲得了沙烏地阿拉伯公民身分，並在洛杉磯和紐約創立了他的食品配送新創公司CloudKitchens。

如今，CloudKitchens即將併入Atoms公司。他表示，Atoms將利用AI技術實現食品製備、配送物流以及關鍵礦物提取的自動化，這是他的「畢生事業」、「數位化物理世界」的下一步。

與創立於舊金山且總部仍設於此的Uber不同，Atoms總部位於洛杉磯。目前尚不清楚Atoms有多少員工會留在灣區，CloudKitchens在灣區設有一個小型辦公室，而卡蘭尼克近期收購的AI挖礦新創公司Pronto也位於灣區。

卡蘭尼克並非唯一一位在舊金山AI熱潮的背景下重返科技界的元老級人物。亞馬遜創辦人貝佐斯近期在金融區購置了3萬平方呎的辦公空間，用於其AI製造新創公司Project Prometheus，並且正在當地尋找更多工業用地。

洛杉磯 人工智慧 德州

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