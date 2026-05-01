Sky Zone San Jose2日開幕 打造灣區家庭活力新地標

Sky Zone San Jose 將於5月2日舉辦開幕活動，以充滿活力的家庭友善體驗，迎接灣區社區的到來。(Sky Zone San Jose提供)

Sky Zone San Jose將於5月2日舉辦開幕活動，以充滿活力的家庭友善體驗，迎接灣區 社區的到來。

開幕典禮將於當日上午9時00至10時00舉行，包含剪綵儀式、創辦人致詞及特別來賓出席。本次活動標誌著南灣地區一處全新室內親子 娛樂空間的正式啟用。

在開幕儀式之後，Sky Zone將開啟全天活動，內容包括每小時抽獎環節、多元互動體驗項目、豐富的親子娛樂設施、本地創作者與媒體參與的內容創作與分享

為確保每一位到場的小朋友都能收穫快樂體驗，活動當天所有兒童均可獲得紀念禮物，並有機會參與多輪抽獎贏取更多驚喜。

本次開幕活動預計將吸引灣區家庭、社區代表及社群媒體 創作者齊聚一堂，打造輕鬆愉快且富有活力的現場氛圍，進一步展現Sky Zone作為親子活動、生日派對及周末休閒優選目的地的獨特魅力。

活動資訊：

Sky Zone San Jose開幕慶典時間：2026年5月2日。地點：Sky Zone San Jose (3171 Meridian Ave， San Jose)

開幕儀式上午9時至10時，全天活動隨後展開。