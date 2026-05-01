華人歷史講座 虞容儀芳3日回顧「吉里法案」

一場以歷史法案為主題的講座「吉里法案計畫」（The Geary Act Project）將於5月3日下午2時，在薩拉度加圖書館舉行，邀請民眾一同來回顧歷史、鑑古知今。(張琛提供)

為促進社區對華人移民 歷史的認識，一場以歷史法案為主題的講座「吉里法案計畫」（The Geary Act Project）將於5月3日下午2時，在薩拉度加圖書館舉行，邀請民眾一同來回顧歷史、鑑古知今。

本次講座由美籍華裔 作家與歷史學家虞容儀芳（Connie Young Yu）主講。她長期致力於研究華人移民史，特別關注早期華工與制度性政策對族群的影響。虞容儀芳為鐵路華工後代，其曾祖父曾參與19世紀橫貫美國大陸的鐵路建設，因此也使她在研究歷史的同時，帶有深厚的家族記憶與情感連結，多年來她透過著作、檔案整理與公共演講，持續為過去在主流歷史中較少被看見的華人經驗發聲。

1892年通過的「吉里法案」（Geary Act），是在「排華法案」基礎上延伸與強化的重大法案，不僅禁止華工入境，亦要求在美的華人必須申請並隨身攜帶「居留證明」，否則可能面臨拘留甚至遣返。該法案被視為美國歷史上對特定族群實施制度性限制的重要案例之一。

講座內容將從「吉里法案」開始，展示當時華人所持有的居留證件與相關歷史資料，並透過後代保存的個人記錄，呈現法律制度如何影響個體命運，這些珍貴的文件，也讓歷史不僅停留在法條，更回到真實人生。

此次活動由張琛（Cynthia Chang）協助推動，她曾任洛斯蓋圖—薩拉度加聯合高中學區委員長達28年，長期投入公共教育與社區服務，關注下一代成長與多元文化教育。

她表示，在教育工作中深刻感受到歷史與族群認同的重要性，因此在卸任後持續參與社區公共事務，推動相關歷史講座，希望讓更多年輕世代了解自身文化背景，建立更全面的歷史視野。透過圖書館平台舉辦公開講座，讓歷史進入社區生活，並提醒這是不同世代都應理解與關注的事。

張琛表示，回顧「吉里法案」等歷史，不僅是了解過去，也有助於思考當代社會中的相關議題，例如近年美國部分州出現限制中國公民購置土地與房產的立法討論，部分政策以國家安全為由，對特定族群設下門檻，也引發關注；相關的現實發展與歷史形成對照，更凸顯這場講座的重要意義。

「吉里法案計畫」講座免費開放參加，主辦單位歡迎社區民眾踴躍出席，在了解歷史脈絡的同時，更從過去經驗中獲得對當代社會的啟發。

時間: 5月3日(周日)下午2時。地點: Saratoga Library, 13650 Saratoga Ave, Saratoga, CA 95070。