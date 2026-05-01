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天主教屋崙教區 將關閉東灣13座教堂

編譯林思牧／綜合報導
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天主教屋崙教區因為神職人員性侵兒童的訴訟，面臨沉重財務壓力，近期內將關閉東灣的13座教堂。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，三年前，由於一項州法律暫時取消了針對被控包庇虐待行為的機構提起民事訴訟的時效限制，屋崙教區（Diocese of Oakland）申請破產。2019年至2022年間，屋崙教區面臨300多起訴訟，這些訴訟源自於可追溯至1960年代的指控。

根據2023年的破產申請文件，該教區面臨約1至5億美元的債務。主教巴伯（Michael Barber）28日在教區網站上發布的信中表示，彌撒出席人數和天主教學校入學人數的下降，更加劇了教區的財務困境。

七座即將關閉的教堂位於屋崙，其他則位於佛利蒙、阿拉米達、克羅克特、核桃溪和卡斯特羅谷。巴伯表示，關閉這些教堂的決定是在與教區領導人進行「深入廣泛的」對話以及數據分析後做出的，數據分析結果顯示哪些教堂的運作最為艱難。

巴伯說，每個教堂的關閉時間表將「因地而異」，許多即將關閉的教堂先前已經與其他教堂合併，他敦促教區其他堂區的教友們歡迎這些被迫搬遷的信徒。「我們必須專注於那些能夠促進虔誠彌撒、優先開展慈善工作以及培養傳教門徒的活動。維持現狀既不可持續，也無法服務於天主的子民。」

屋崙

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