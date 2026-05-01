屋崙兇案量60年新低「人生導師」計畫有功勞

屋崙「停火-生命線」組織的人生導師LaSasha Long（左）與被支持者合影。（美聯社）

在屋崙 的一座教堂裡，一群面臨幫派暴力威脅的年輕男子垂頭喪氣地趴在桌上，在場的還有檢察長、神職人員以及槍擊 事件倖存者。他們決心向這些年輕人證明，除了監禁、受傷或死亡之外，人生還有更多值得期待的東西。傳遞的信息不是懲罰，而是無休止的支持。這些年輕人開始振作起來。

「我們要談的是如何讓你和你所愛的人活著並保持自由，」 Lakeshore Avenue浸信會（Lakeshore Baptist Church）名譽牧師霍普金斯(Jim Hopkins)說，他告訴聚集在教堂裡的年輕人：「如果你放下槍，開始利用（市政府）提供的服務，我們會幫助你找到另一條出路。」

據美聯社（AP News）報導，這座加州 城市已將兇殺案數量降至歷史最低水平，專家指出，部分功勞歸功於一項計畫：該計畫甄別出最可能捲入幫派暴力的人群，並為他們配對人生導師（life coach），幫助他們扭轉人生。

市政府官員每周召開會議，分析近期槍擊事件並鎖定相關人員。該市的暴力預防部門會主動聯繫這些人，在教堂內通過一對一或小組形式與他們交流，並提供包括人生導師在內的一系列服務。

城市兇殺率下降並非由單一原因造成，但官員們表示，屋崙「停火-生命線」（Ceasefire-Lifeline）項目發揮了關鍵作用，正通過逐一幫助個人來改變現狀。

近年來，全美各大城市的兇殺率均大幅下降，但屋崙的變化尤為顯著。這座擁有約40萬人口的城市，其兇殺率自1967年以來從未如此之低。

近25年來，屋崙一直位列全美最危險城市之列。該市警方的記錄顯示，年均兇殺率在每10萬人中16.2至36.4人之間，而全美平均水平則徘徊在每10萬人中5人左右。

2011年，屋崙接連發生槍擊事件，導致三名年齡分別為一歲、三歲和五歲的兒童喪生。此後該市引入了源自波士頓的生命線項目。2012年至2017年間，該市兇殺案數量下降了43%。

根據2023年的一份審計報告，此後官員們逐步削弱了該計畫，直至疫情期間該計畫實質上被廢止。直到市政府官員落實了審計報告中建議的改革措施後，兇殺案數量才開始下降，從2023年的118起降至2024年的78起。

去年，屋崙市的兇殺案數量降至57起的歷史最低水平。