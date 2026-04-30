雙子峰步道動工 打造無車觀景長廊

雙峰步道動工升級，打造無車觀景長廊，市府推「親子友善城市。」（記者李怡／攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）宣布，備受市民喜愛的雙子峰（Twin Peaks）觀景區步道升級工程正式動工，將原本自2020年起封閉車輛通行的一段道路，改造為全天候對行人與自行車開放的景觀長廊（promenade），提升可及性與休憩功能，打造更適合家庭與遊客使用的公共空間。

這項工程由舊金山公園局主導，目標是把雙峰打造成「走路、騎車、看風景」都更安全舒適的戶外空間。未來將設置兩條平行步道，包括一條平坦鋪設路徑，方便嬰兒車、輪椅、自行車及滑板使用，另一條則為自然土徑，適合慢跑與健行。

羅偉表示，舊金山的公園與開放空間是市民生活的重要支柱，尤其對有孩子的家庭來說更是不可或缺。「這項工程不只是改善設施，更是讓大家有一個可以聚在一起、活動身體、享受戶外的地方，讓城市變得更適合養育下一代。」

根據規畫，升級後的雙峰長廊將新增觀景平台、休憩座椅與自行車停放架，部分混凝土座椅也兼具滑板使用功能，提升空間彈性。同時，工程也將種植原生植物，恢復當地棲地，減少水土流失，兼顧生態保育。

該路段將串聯灣區 重要步道系統，包括Bay Area Ridge Trail與Creeks to Peaks Trail，讓雙峰成為城市戶外活動的重要節點。

工程完成後，將透過新設的「Crestline連接步道」直接連接附近公車站，民眾未來不需開車也能輕鬆抵達山頂，對沒有車的居民與觀光客是一大利多。

第7選區市議員梅義加(Myrna Melgar)表示，雙峰是舊金山最具代表性的自然地標之一，這次改造將打造無車、安全、親近自然的環境，不論居民還是遊客，都能更自在地享受這片難得的城市景觀。

工程期間部分路段封閉，施工期間，原已封閉的道路及通往Crestline Drive的部分步道將持續關閉，但通往Noe Peak與Eureka Peak的步道仍維持開放。市府提醒，從Crestline方向上山的民眾，需改由通往Christmas Tree Point的替代路線進出。